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В Киеве на Харьковском массиве в выходные ограничат движение транспорта (схема)
В воскресенье, 18 августа, в Киеве намечено обновление дорожного покрытия на улицах Ревуцкого и Декабристов, поэтому с 8:00 до 18:00 движение транспорта там будет ограничено. Как сообщили в «Киевавтодоре», ремонтировать будут два участка:
- съезд с улицы Ревуцкого на улицу Декабристов (здесь введут частичное ограничение для транспорта);
- дублер улицы Ревуцкого от развязки Харьковской до дома № 31 (последует полное перекрытие трассы).
А «Киевпасстранс» внес изменения в некоторые маршруты общественного транспорта Так, в ночь на 17 августа сокращен режим работы троллейбусов №№ 37, 50, что обусловлено ремонтом контактной сети на проспекте Генерала Ватутина (с 01:20 до 05:00 движение электротранспорта прекращается). Последние отправления:
- № 37 от улицы Милославской в 23:20, 23:35; от станции метро «Лесная» — в 23:55, 00:10;
- № 50 от улицы Милославской в 23:00, 23:20, от станции метро «Лыбедская» — в 00:01, 00:20.
В ночь на 18 и 19 августа изменится график работы троллейбуса № 50 — из-за ремонта сети на проспекте Генерала Ватутина движение по трассе прекращается:
- в ночь на 18 августа с 01:20 до 05:00, а последние отправления троллейбусов от улицы Милославской в 23:00, 23:20; от станции метро «Лыбедская» — в 00:01, 00:20;
- в ночь на 19 августа — с 01:20 до 04:10, в последний рейс по своей схеме электротранспорт отправляется от улицы Милославской в 23:00, 23:20; от станции метро «Лыбедская» — в 00:01, 00:20.
А ярмарки, которые 17 августа пройдут на улицах Закревского и Иорданской, повлияют на маршруты автобуса № 101 и троллейбуса № 34:
- троллейбус № 34 будет двигаться по схеме: улица Северная — просп. Героев Сталинграда — улица Маршала Тимошенко — просп. Героев Сталинграда — просп. С. Бандеры;
автобус № 101 — от станции метро «Почайна» до просп. В. Маяковского по действующей трассе, далее по улицам Т. Драйзера, Закревского и снова вырулит на свой маршрут.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где в июле-августе ввели ограничение движения транспорта. Проезд ограничен на Южном мосту, на эстакаде Южного моста, на правобережной развязке моста имени Патона (турбина) и проспекте Степана Бандеры. На проспекте Степана Бандеры, на улице Туполева и других объектах продолжают ремонтировать дорожное покрытие.
Напомним, что из-за ремонта путепровода на пересечении проспектов Комарова и Л. Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский — Святошин (возле платформы «Борщаговка») ориентировочно до 30 сентября закрыли движение троллейбуса № 27К, курсирующего от ж/д станция Киев-Волынский до Индустриального путепровода. В то же время движение трамваев №№ 1 и 3 приостановлено, а для пассажиров организовали альтернативные трамвайный и автобусные маршруты.
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