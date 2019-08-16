В оккупированном Луганске партизаны обесточили военкомат и военный суд

Украина

В центре оккупированного Луганска партизаны подорвали трансформаторную подстанцию, которая обеспечивала электричеством так называемые «центральный военкомат», узел связи «второго армейского корпуса» и «военный суд ЛНР». Об этом сообщает информресурс «Майдан».

Люди слышали взрывы. Оккупационные власти заявили, что на трансформаторной подстанции были «громкие хлопки из-за замыкания высоковольтного кабеля».

Затем боевики признали, что «хлопки» произошли в центральной части Луганска. Однако на местных форумах в социальной сети стали появляться сообщения о том, что здания «военкомата» и «военного суда» обесточены и на трансформаторной подстанции случилась вовсе не авария, а явно был локальный подрыв.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что путинская марионетка на оккупированной территории Луганской области Леонид Пасечник издал указ о «присоединении» к «ЛНР» двух населенных пунктов, которые в настоящее время находятся под контролем Украины.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что после взрывов на военном полигоне в России мониториг радиационного фона проводят в Украине.

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