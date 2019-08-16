25.10 / 25.38 27.82 / 28.29
Киев: +14
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В оккупированном Луганске партизаны обесточили военкомат и военный суд

17:35 16 августа 2019 56
Электроопора
Максим БУЧЕК, «ФАКТЫ»

В центре оккупированного Луганска партизаны подорвали трансформаторную подстанцию, которая обеспечивала электричеством так называемые «центральный военкомат», узел связи «второго армейского корпуса» и «военный суд ЛНР». Об этом сообщает информресурс «Майдан».

Люди слышали взрывы. Оккупационные власти заявили, что на трансформаторной подстанции были «громкие хлопки из-за замыкания высоковольтного кабеля».

Затем боевики признали, что «хлопки» произошли в центральной части Луганска. Однако на местных форумах в социальной сети стали появляться сообщения о том, что здания «военкомата» и «военного суда» обесточены и на трансформаторной подстанции случилась вовсе не авария, а явно был локальный подрыв.

Читайте также: Город-призрак: сеть взбудоражили свежие фото оккупированного Луганска

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что путинская марионетка на оккупированной территории Луганской области Леонид Пасечник издал указ о «присоединении» к «ЛНР» двух населенных пунктов, которые в настоящее время находятся под контролем Украины.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что после взрывов на военном полигоне в России мониториг радиационного фона проводят в Украине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер