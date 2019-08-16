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Виллы — в Италии, деньги — в Швейцарии: суд арестовал многомиллионное имущество Азарова-младшего
Суд в Киеве дал разрешение на арест имущества бывшего депутата Алексея Азарова (сына экс-премьер-министра Николая Азарова) в Украине, Италии, Швейцарии и Люксембурге.
Киевский апелляционный суд подтвердил, что конфискация имущества Азарова-младшего возможна, поскольку против него в Украине расследуется дело о получении неправомерной выгоды должностным лицом. Статья, по которой подозревается Алексей Азаров, предусматривает конфискацию имущества.
Согласно решению суда наложен арест на банковские счета в Швейцарии, Люксембурге и Италии. Счета были открыты компаниями Sobwell Holdings Limited, Elterwood Holdings Limited, Lynnfield Enterprises Limited, Harborside EstatesLimited, Sprengen Finanse Limited, Stragenton Holdings Limited, Blaxton Investments Limited, Stichting Depositary Donau Investments Fund.
Кроме того, арестованы два дома и земельные участки в Италии в муниципалитете Ольбия в населенных пунктах Гольфо Маринелла и Листикану. В Украине под арест попали три земельных участка, коттедж, три жилых дома, два домовладения, нежилое здание и гараж.
Напомним, дело о взятках семье Азарова расследуется Генпрокуратурой. По версии следствия, отцу и сыну Азаровым были выплачены 17,78 млн долларов за назначение Андрея Клюева первым вице-премьер-министром Украины.
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