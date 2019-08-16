Суд арестовал не того Гримчака: что произошло

Украина

В Чернигове Деснянский районный суд решил судьбу задержанного заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака. Вердиктом суда замминистра взят под стражу на 60 суток, но может выйти на свободу уплатив залог. Размер залога суд установил вдвое меньше, чем требовала прокуратура — 6 млн гривен вместо 12,5 млн.

Тем временем адвокат Гримчака Татьяна Матяш обратила внимание, что суд формально арестовал не ее подзащитного: у фигуранта дела неправильно указано место рождения (Днепропетровск, а не Донецк) и перепутано отчество (Михайлович вместо Николаевич). «Это трэш… Это не мой подзащитный. Судья принимает решение в отношении Юрия Михайловича, который родился в Днепропетровске», — подчеркнула адвокат.

Итоговая статья подозрения также звучала крайне запутано: «Завладение чужим имуществом неустановленного следствием лица путем обмана неустановленного следствием лица».

Как сообщает «Громадське», прокуроры на суде объяснили, почему заместителю министра инкриминируют статью 190 УК Украины «мошеннические действия по завладению чужими средствами», а не злоупотребление служебным положением. Сторона обвинения полагает, что заместитель министра не собирался злоупотреблять служебным положением — он лишь обещал неким лицам за вознаграждение повлиять на Верховный суд и Министерство культуры, но не планировал этого делать. Также следствие считает, что подозреваемый сам не получал деньги, а поручил это «помощнику».

В ходе заседания Гримчак просил суд дать ему доработать заместителем министра до конца каденции — осталось чуть больше месяца, когда будет сформировано новое правительство, и состав министерства обновится. Также Гримчак пообещал не общаться с другими фигурантами дела, не мешать следствию и не скрываться от правосудия.

Напомним, Гримчака задержали вечером 14 августа. В Службе безопасности Украины утверждают, что чиновник якобы требовал у предпринимателя взятку в размере 1,1 млн долларов за содействие.

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