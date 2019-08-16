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Заместитель главы Нацполиции ушел в отставку
Заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев ушел в отставку. О решении выйти на пенсию полицейский сообщил на своей странице в Facebook.
«20 лет в милиции плюс четыре года в Национальной полиции Украины — это огромный период жизни, который сегодня подошел к концу», — отметил Бушуев.
Напомним, в 2017 году Бушуев входил в число основных претендентов на должность главы Нацполиции.
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