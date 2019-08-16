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Политика

Заместитель главы Нацполиции ушел в отставку

22:56 16 августа 2019 116
бушуев
Инф. «ФАКТОВ»

Заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев ушел в отставку. О решении выйти на пенсию полицейский сообщил на своей странице в Facebook.

«20 лет в милиции плюс четыре года в Национальной полиции Украины — это огромный период жизни, который сегодня подошел к концу», — отметил Бушуев.

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Напомним, в 2017 году Бушуев входил в число основных претендентов на должность главы Нацполиции.

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