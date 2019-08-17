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Путин готовит «маленькую победоносную войну» против Украины, — эксперт
Россия может решиться на «маленькую победоносную войну» против Украины, начав ее с авиационного и ракетного ударов, за которым последует сухопутная операция. Об этом главный редактор сайта «Информационное сопротивление» Юрий Карин. заявил комментарии изданию «Апострофу».
«С оглядкой … на подгорание с „украинским вопросом“ и резким падением рейтинга Путина в РФ, ему может быть понадобиться маленькая победоносная война. Вся территория Украины им не нужна. Вопрос не в том, как ее захватить, а на какие средства содержать и какими силами контролировать. Это самый больной вопрос агрессора. Но маленькая победоносная война может сделать жертву агрессии сговорчивее и вселить веру россиянам в великого полководца», — считает эксперт.
При этом Карин указывает, что более идеального плацдарма, чем милитаризированные ОРДЛО, нет. Плюс, небольшое «плечо подскока» для усиления и подкрепления ударного кулака через украинско-российскую границу, где уже сосредоточено достаточное количество российских войск.
В то же время эксперт уверен, что в Кремле трезво расценивают высокие шансы на реализацию собственного сценария со снятием санкций, признанием аннексии Крыма и возврата ОРДЛО в состав Украины на условиях Москвы, исключительно дипломатическим путем. Параллельно качая гибридными инструментами ситуацию внутри нашей страны.
В настоящее время ни один из перечисленных сценариев нельзя сбрасывать со счетов, убежден Юрий Карин. При этом необходимо готовится к возможному отражению нападения, начиная с самых первых этапов.
«Если противник знает, что мы готовы ему противостоять, то желание проводить какие-то активные действия у него резко пропадает», — убежден Юрий Карин.
Напомним, что в интервью «ФАКТАМ» Юрий Карин высказал мнение, что Россия пытается реализовать в Украине несколько сценариев — федерализацию страны, как, например, делается в Молдове, а если это не удастся, то устроить настоящую гражданскую войну, ввести на территорию своих «миротворцев» и фактически оккупировать наши территории.
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