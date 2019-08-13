Украина

Шекспировские страсти: военный эксперт рассказал о спецоперации ФСБ на Донбассе

Основной целью «ревизии», которую Россия прислала в Донецк, является попытка ФСБ «подвинуть» советника Путина Владислава Суркова и полностью взять под контроль оккупированные территории Донбасса.

Такую точку зрения высказал военный эксперт Юрий Карин, не исключивший, что эпизоды «в лифте» (ликвидация беовика «Моторолы), «в «Ветерке» (ликвидация главаря сепаратистской организации «Оплот» Евгения Жилина) и «в «Сепаре» (ликвидация главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко) будут массовыми.

«В ОРДЛО развернулись просто шекспировские страсти между всеми разновидностями „недоросов“ и их кураторов», — пишет Юрий Карин на своей страничке в социальных сетях. .

По его словам, обвинение в разворовывании гуманитарки из России позволит арестовать деятелей «молодых республик» и получить показания на нынешнего главаря «ДНР» Дениса Пушилина с перспективой выхода на помощника Путина Суркова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», блогер «Фашик Донецкий» не исключал, что в результате проверки из России главарю боевиков Денису Пушилину выпишут «черную метку», и что его может ликвидировать «укрДРГ».

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