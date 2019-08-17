Происшествия

ДТП на Брест – Литовском шоссе под Киевом: Chevrolet едва не приземлился на автовоз с дорогими машинами

Поздно вечером в пятницу, 16 августа, на Брест-Литовском шоссе под Киевом, неподалеку от поворота на спорткомплекс Чайка, произошло дорожное ЧП с участием легкового автомобиля Chevrolet Aveo и огромного автовоза Renault.

На месте ДТП корреспонденту «ФАКТОВ» удалось выяснить, что оба транспортных средства двигались в сторону Киева.

При этом водитель автовоза перевозившего семь дорогих новеньких машин рассказал, что ехал не быстро, в правом ряду.

Но взглянув в зеркало, он увидел, что сзади очень быстро приближается легковой автомобиль.

Замелькали огни фар и послышался удар, после которого автовоз Renault остановился.

Прибывшие позже на место происшествия сотрудники патрульной полиции провели замеры и попросили переместить машину в левый ряд — с тем, чтобы пустить транспорт, и таким образом избежать затора.

После изучения ситуации правоохранители выяснили, что водитель Chevrolet по непонятным причинам потерял управление автомобилем и его машина налетела на отбойник и взмыла в воздух, зацепив стойку дорожного знака.

Именно стойка и удержала Aveo от вылета на встречную полосу.

Поменяв траекторию полета, Chevrolet по касательной отлетел вправо и зацепил конструкцию прицепа автоперевозчика.

В конечном итоге легковой автомобиль «благополучно» приземлился на крышу.

Молодой человек, управляющий Aveo, был пристегнут ремнем и от госпитализации отказался.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве в полицейский Renault, спешащий на вызов со включенными проблесковыми маячками, врезалась зазевавшаяся водитель Audi, не уступив дорогу автомобилю правоохранителей.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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