«С такими ногам можно все»: Лобода устроила дикие танцы на столе в Монте-Карло (видео)

Шоу-бизнес

Известная певица Светлана Лодоба засветилась в Монте-Карло жаркими танцами на дружеской вечеринке в ресторане La Guerite после выступления на фестивале Russian Music.

Соответствующее видео появилось в Instagram портала Super.ru.

На записи видно, как Светлана забралась босыми ногами на столик со стоящими на нем напитками и закусками и продолжила танцы там под собственный трек «Супрезвезда».

«В финале собственного афтепати звезда залезла на стол и зажгла под свой хит „Суперзвезда“. Публикуем кадры звездных танцев!», — пишет портал.

Пользователи Сети как это бывает разделились на два лагеря — одни осуждают, другие же не нашли в поступке Лободы ничего особенного.

«Светке можно всё! Светка молодец!», «И что? Танцует и пусть танцует, вот это сенсация», «Прекрасный перформанс!!! Человек умеет и работать, и отдыхать, и расслабляться… молодец!!!», «С такими ногами можно все» — пишут защитники Лободы.

«Лишний раз убеждаешься, что вытащить человека из дерьма можно, а вот дерьмо из человека… ну вроде ж образованная, известная… люди сами себе всё портят», «Талант быть красивой и страшной одновременно», «Что в ней вообще хорошего? Жуть («, «Трансвестит Лобода совсем с ума сошёл», «Ужас», «Так себе перформанс», «Ничего в ней нет. не цепляет совсем», «А кто такая Лобода?», «Посади свинью за стол, она и ноги на стол, пословица про неё», «Французы в шоке», «Особенно нравится мужику который схватился за бошку», «…танцует как парализованный бабуин», «Нет, ну эти ноги ее в раскаряку вечно, кривые. Фу», — считают хейтеры.

Впрочем, кажется, сама певица, кажется не особенно «заморачивается» по поводу досужих мнений, имея свое единственно верное. Спустя несколько часов после выступления в Монте-Карло певица выложила у себя в Instagram вызывающее откровенное фото, на котором предстала в кадре с раздвинутыми ногами, прикрывая интимное место рукой.

«Хороший был концерт вчера в #monaco», — подписала снимок артистка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Светлана Лобода и Анна Корсун (Maruv) стали хедлайнерами фестиваля Russian Music Festival на Лазурном побережье в Монте-Карло.

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