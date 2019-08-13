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Шоу-бизнес

Как Волочкова: Светлана Лобода показала идеальную растяжку в Риме (фото)

20:06 13 августа 2019 110
Светлана Лобода
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Светлана Лобода, показавшая недавно эротические танцы на яхте, взбудоражила сеть провокационным фото. На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором позирует в черном белье на балконе, демонстрируя идеальную растяжку. Фото было сделано в столице Италии Риме, где сейчас проводит время артистка.

Одни подписчики в комментариях под фото восхищаются стройной фигурой Лободы и осыпают ее комплиментами. «Какая растяжка!», «Вторая Волочкова», «Волочкова отдыхает!», «Шикарный вид!», «Стройняшка длинноногая», — пишут они. Других возмутило то, что певица позирует в нижнем белье на фоне храма. Многие юзеры возмутились, мол, негоже «задирать ноги напротив церкви».

В сториз Светлана также показала, как проводит время Монте-Карло. Вместе с ней путешествует продюсер Нателла Крапивина и старшая дочь Ева.

Ранее Светлана Лобода выпустила клип «Пуля-дура», который некоторые посчитали богохульством.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что обладательница титула «Мисс Украина-2018» Леонила Гузь похвасталась стройной фигуру в сексуальном бордовом белье.

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