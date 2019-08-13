- 21:21 В России ответили на высылку Украиной дипломата-шпиона: что произошло
- 21:05 Известного блогера, угрожавшего изнасиловать народного депутата, объявили в розыск
- 21:02 Звездопады в августе: как правильно загадывать желания
- 20:56 «Динамо» — «Брюгге» — 1:1: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов, видео голов
- 20:50 «Такие братья нам не нужны»: экс-игрок сборной Украины оскандалился с высказыванием о России
- 20:46 На злополучной военной базе под Архангельском снова готовятся к секретным испытаниям: местных жителей эвакуируют
- 20:39 Не вовремя проснулась: стали известны обстоятельства инцидента в Одессе, где женщину выбросил с балкона бывший муж
- 20:24 Россияне под видом женщин вербуют украинских военных в соцсетях, — СБУ
- 20:06 Как Волочкова: Светлана Лобода показала идеальную растяжку в Риме
- 19:59 Продуктовые ярмарки в Киеве на этой неделе: адреса
- 19:42 Почти всю Украину накроют дожди: синоптики рассказали, где пока еще будет тепло
- 19:29 Сергей Бабкин превратился в женщину
Как Волочкова: Светлана Лобода показала идеальную растяжку в Риме (фото)
Популярная украинская певица Светлана Лобода, показавшая недавно эротические танцы на яхте, взбудоражила сеть провокационным фото. На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором позирует в черном белье на балконе, демонстрируя идеальную растяжку. Фото было сделано в столице Италии Риме, где сейчас проводит время артистка.
Одни подписчики в комментариях под фото восхищаются стройной фигурой Лободы и осыпают ее комплиментами. «Какая растяжка!», «Вторая Волочкова», «Волочкова отдыхает!», «Шикарный вид!», «Стройняшка длинноногая», — пишут они. Других возмутило то, что певица позирует в нижнем белье на фоне храма. Многие юзеры возмутились, мол, негоже «задирать ноги напротив церкви».
В сториз Светлана также показала, как проводит время Монте-Карло. Вместе с ней путешествует продюсер Нателла Крапивина и старшая дочь Ева.
Ранее Светлана Лобода выпустила клип «Пуля-дура», который некоторые посчитали богохульством.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что обладательница титула «Мисс Украина-2018» Леонила Гузь похвасталась стройной фигуру в сексуальном бордовом белье.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!