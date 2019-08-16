Шоу-бизнес

Лобода и Maruv в дерзких образах выступили на фестивале в Монако (видео)

На Лазурном побережье в Монте-Карло на днях проходил Russian Music Festival, на котором хедлайнерами выступили украинские исполнители Светлана Лобода и Анна Корсун (Maruv). Об этом пишет Cosmo.

«Наибольшее внимание публики было приковано к 36-летней Светлане Лободе и 27-летней Maruv», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Светлана Лобода выбрала сексуальный наряд: певица вышла на сцену в серебристом, усыпанном стразами боди. Блондинка сделала ставку на глубокое декольте и не прогадала — она блистала в свете софитов.

Под ее зажигательные хиты повеселилась Ирина Дубцова. Поп-исполнительница поделилась веселым роликом, в котором подпевала Светлане.

Анна Корсун, известная как Maruv, воплотила дерзкий образ. Она облачилась в кожаное платье с высокими разрезами до бедра. Украинская артистка дополнила эротический аутфит полусапожками на экстремальной шпильке.

Напомним, что по дороге в Монте-Карло Светлана Лобода останавливалась в столице Италии Риме, где взбудоражила сеть провокационным фото. Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором позирует в черном белье на балконе, демонстрируя идеальную растяжку. Некоторые фолловеры раскритиковали ее за такое «кощунство» — ноги на фоне церкви.

В то же время MARUV, как сообщали «ФАКТЫ», также отличилась не совсем благоприятными делами: вечером в пятницу, 9 августа, команда певицы отменила ее концерт в знаменитой Аккерманской крепости в городе Белгород-Днестровском Одесской области, притом буквально в последние часы перед его началом. Многие поклонники были очень недовольным таким развитием событий.

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