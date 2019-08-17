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Умер легендарный актер Питер Фонда (фото)
У себя дома в Лос-Анджелесе, в окружении своих родных, скончался легендарный голливудский актер Питер Фонда. Ему было 79 лет. Как сообщает Hollywood Reporter, причиной смерти стала дыхательная недостаточность, вызванная раком легких.
Питер Фонда — представитель известной в Голливуде династии. Он приходился сыном актеру Генри Фонда и младшим братом кинозвезды Джейн Фонда. Дочь самого Питера, Бриджит Фонда, также стала актрисой. Всего у Питера, который был женат трижды, двое детей. Помимо Бриджит у него остался сын Джастин Фонда.
Питер Фонда снялся более чем в ста фильмах. Наиболее известной его работой является роль в культовой картине 1969 году «Беспечный ездок», в котором участвует также Джек Николсон. За нее он номинировался на премию «Оскар».
В 1997 году Фонда получил премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Золото Ули», а в 2000 — за работу в «Страсть Эйн Рэнд».
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