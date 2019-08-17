Украина

Скандальная история, когда черниговский суд перепутал личные данные замминистра Юрия Гримчака и формально арестовал не того человека, будет решаться утром 17 августа. Суду придется провести «перезадержание» Гримчака. Об этом сообщила адвокат подследственного чиновника Татьяна Матяш.

«Гримчака скорее всего будут перезадерживать», — объяснила защитник. По словам юриста, судья удовлетворила ходатайство прокурора об аресте Гримчака Юрия Михайловича, а не Гримчака Юрия Николаевича. Суд не может просто так внести правки в свое постановление: законом предусмотрена специальная многоэтапная юридическая процедура.

Как объяснила Матяш, начинать необходимо будет с исправления ошибок в прокурорском ходатайстве об аресте Гримчака. Именно из него неточности «перекочевали» в постановление суда. Причем постановление об исправлении ошибок вступит в силу только после апелляционного обжалования.

Напомним, в суде, где решался вопрос об аресте задержанного Гримчака, в официальных документах была обнаружена масса ошибок. В прокурорском ходатайстве об аресте было перепутано отчество замминистра и его место рождения. В решении суда осталось неправильное отчество, а вместо адвоката Татьяны Матяш защитником был указан Дмитрий Мельник.

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