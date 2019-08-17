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Вечер памяти Кузьмы "Скрябина" в Донецке привел в бешенство пособников оккупантов (фото, видео)
В оккупированном Донецке на 17 августа анонсирован вечер памяти погибшего в ДТП лидера группы «Скрябин» Андрея Кузьменко, которому сегодня исполнился бы 51 год. Вечер памяти намерены провести в Кинокофейне им. Ханжонкова. Однако мероприятие явно под угрозой срыва. Появившиеся в интернете афиши просто взбесили пособников оккупантов.
«Вход строго в вышиванках, и начало вечера начинается с гимна УкроВермахта! Какого ??? Он что для нас герой?». «Они уже не стесняются…», — возмущаются «ватники» в социальной сети.
Припоминая музыканту и то, что он джип атошникам подарил, и то, что исполнял культовую кричалку «Путин х. ло!», ненавистники украинской культуры постят выступления музыканта и его высказывания в адрес президента страны-агрессора.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика!
Напомним, Андрей Кузьменко погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года, когда возвращался в Киев с гастролей в Кривом Роге. Спустя четыре с половиной года, в июне 2019-го, фискальная служба отличилась тем, что… выписала музыканту штраф.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.