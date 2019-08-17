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Без предательства не обошлось: сбежавшего в "Борисполе" наркоторговца поймали в Умани
Гражданина Израиля, основателя крупнейшей интернет-сети наркотраффика Амоса Дов Сильвера, сбежавшего от сотрудников СБУ в аэропорту «Борисполь», утром 17 августа удалось разыскать и задержать. СБУ готовится провести экстрадицию задержанного в Израиль.
В Службе безопасности Украины признали, что их сотрудники могут быть причастны к организации побега Амоса Дов Сильвера. Под подозрение попали трое СБУшников, все они задержаны. Государственное бюро расследований изучает степень виновности каждого.
Журналист Юрий Бутусов в Facebook уточнил, что сбежавшего израильтянина задержали в городе Умани Черкасской области.
Остроты ситуации добавил тот факт, что экстрадиция израильского гражданина сорвалась за считаные дни до визита в Украину премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. ЧП грозило обернуться международным скандалом.
Напомним, задержанный израильтянин, подозреваемый в создании наркосиндиката, сбежал от СБУ после прохождения контроля в аэропорту. По какой-то причине гражданину не надели наручники и сняли электронный браслет. После этого двое офицеров СБУ отдалились от конвоируемого лица, и гражданин смог скрыться.
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