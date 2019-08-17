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Происшествия

Шесть человек — в реанимации: врачи рассказали о состоянии пострадавших на пожаре в одесской гостинице (фото)

11:14 17 августа 2019 122
пожар
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе в результате масштабного пожара в гостинице «Токио Стар» в больницу попали десять человек. Шестеро пострадавших находятся в реанимации.

В мэрии города уточнили, что лица, получившие наиболее серьезные повреждения, доставлены в горклинбольницу № 10, еще несколько пациентов помещены в областной ожоговый центр.

Как сообщил заведующий ожоговым отделением городской клинической больницы № 10 Александр Ставратий, к ним доставили семерых пострадавших: трое женщин и четверо мужчин в возрасте от 16 до 37 лет. Двое — одесситы, четверо — приезжие из других городов, один — иностранный гражданин.

«Шестеро помещены в реанимацию. У них поражены различные участки поверхности тела — до пятнадцати процентов. Основная патология — термоингаляционные травмы, ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения. Все они были доставлены к нам полностью в копоти: с черной слизистой полости носа, рта, с черными языками…», — сказал Ставратий.

Тем временем из-за масштабного пожара в районе утром 17 августа не вышли на линии трамваи. Горевшая гостиница находилась близко от трамвайного депо № 1, район пожара был полностью обесточен. Около 10 трамвайных маршрутов не смогли выехать на линии вовремя. В настоящее время движение постепенно восстанавливается.

автобусы

Постояльцев сгоревшего отеля решено временно приютить в автобусах. Транспортные средства стоят рядом с местом пожара. Автобусы были выделены региональным главком Нацполиции и горсоветом. В салоне пострадавшие от пожара могут получить домедицинскую помощь, а также консультацию психологов и содействие волонтеров.

пожар

Несколько десятков спасшихся людей нашли приют в доме у местного жителя. Одессит стал случайным свидетелем пожара и сразу же бросился помогать спасателям и полицейским.

Напомним, пожар в отеле «Токио Стар» случился в ночь на 17 августа. В гостинице на тот момент находилось около 150 человек. Большей части постояльцев удалось спастись из горящего здания, но восемь человек погибли в огне.

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