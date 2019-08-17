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Зеленский пообещал лично следить за расследованием обстоятельств трагического пожара в Одессе
Полиция все еще устанавливает виновных в масштабном пожаре в Одессе, где сгорела скандальная гостиница «Токио Стар» и погибли восемь ее постояльцев. Тем временем президент Владимир Зеленский уже пообещал, что в любом случае за пожар будет отвечать еще и владелец отеля.
«Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара. Отвечать будет владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости», — заявил Зеленский.
По мнению Зеленского, к пожару привела халатность и игнорирование правил безопасности.
Премьер-министр Владимир Гройсман тоже отреагировал на трагедию в Одессе. Было объявлено о начале повсеместных проверок мест отдыха людей. В первую очередь, ревизоры приедут с инспекцией в гостиницы и санатории.
Напомним, пожар в гостинице начался на втором этаже, где располагалась прачечная. Что именно загорелось, пока выясняет следствие. «Токио Стар» отличался очень тесными номерами без окон, располагавшимися вдоль длинного коридора. В таких условиях эвакуация постояльцев отеля была крайне сложной.
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