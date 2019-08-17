Марунич заявил о некомпетентности действий детективов НАБУ по делу “Роттердам +”, — СМИ

Украина

Уже месяц как свое действие прекратила формула «Роттердам +», однако разговоры вокруг нее не утихают.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в блоге интернет-издания «Корреспондент» написал, что практика работы Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), исключает возможность внешнего вмешательства в ее деятельность.

«Откровенное удивление вызывает версия о том, что некие менеджеры среднего звена ДТЭК оказывали давление на руководящие кадры НКРЭКУ. У людей, знакомых с практикой работы регулятора, и знающих принципы подбора кадров эта версия способна вызвать скорее ироническую улыбку», — написал Марунич.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий отметил, что расследование в рамках дела «Роттердам+» велось с весны 2017 года и за это время следователи не объявили ни одного подозрения, и только после смены власти в августе 2019-го предъявили подозрения шести лицам. При этом предъявленные НАБУ обвинения фигурантам дела не выдерживают никакой критики и вызывают серьезные сомнения в компетентности следователей бюро.

В частности, Марунич раскритиковал претензии НАБУ о том, что следствие не нашло документальных подтверждений того, что уголь завозился в Украину из Роттердама, ведь введение формулы «Роттердам+» этого не предусматривало.

«Еще более смешно выглядит претензия о том, что следствие не установило фактов поставок угля из Роттердама. Необходимость поставок из Роттердама — исключительно плод фантазии детективов НАБУ, которые не поняли суть индекса API2. Условный „Роттердам“ — это ценовой ориентир для расчета ОРЦ, но никак не источник фактического импорта. Подобные пассажи заставляют усомниться в должной проработке специалистами НАБУ теоретических основ методики ценообразования на энергетический уголь», — считает Марунич.

Напомним, ранее аргументы НАБУ раскритиковал политолог Кирилл Сазонов, заявивший, что детективы НАБУ, ведущие дело «Роттердам+», не понимают разницы между фактическим импортом угля и ценовым индексом.

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что дело НАБУ по «Роттердам +» не имеет судебной перспективы. Ведь суды ранее уже признали формулу законной, а импортный паритет, на котором она основана, является международной практикой.

В 2016 году НКРЭКУ, утвердила методику формирования цены на уголь при производстве электроэнергии. Она получила название «Роттердам+» и базировалась на европейском индексе цен на уголь.

Формула «Роттердам+» включает цену угля для производства электроэнергии, основанную на котировках угольного хаба ARA (Амстердам — Роттердам — Антверпен), и стоимость доставки в украинский порт.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter