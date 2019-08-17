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Захваченный в Крыму "украинский диверсант" Присич вернулся в Украину
В Украину вернулся Владимир Присич, которого три года назад захватила в Крыму российская ФСБ. Украинца-дальнобойщика российские силовики обвинили в шпионаже и подготовке диверсий и пытками заставили оговорить себя в телеэфире.
Присича после вынесения приговора этапировали в колонию в Кабардино-Балкарии. Там он провел два года. Украинец был освобожден из мест заключения и 15 августа 2019 года доставлен в Украину.
Как сообщает Крымская правозащитная группа, сейчас бывший узник находится дома, в Харьковской области, в кругу семьи. Украинец чувствует себя удовлетворительно, но нуждается в лечении и реабилитации.
Напомним, Присич был задержан в Севастополе 13 августа 2016 года. Украинца российская ФСБ заставили совершить самооговор, применяя пытки электротоком. После того, как Присич отказался от «признательных» показаний, ему подбросили наркотики в автомобиль, и приговорили к трем годам за хранение запрещенных веществ.
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