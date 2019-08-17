Цирк продолжается: суд по делу Гримчака постановил исправить допущенные ошибки и сделал новые

Украина

17 августа в Чернигове собралось заседание суда, где предстояло решить судьбу задержанного заместителя министра Юрия Гримчака. Судьи должны были внести правки в свое первое постановление, в которое закрались грубые ошибки (неправильное отчество подследственного — Михайлович, а не Николаевич, неправильное указание его защитника — Дмитрий Мельник вместо Татьяны Матяш).

На заседании была исправлена ошибка с отчеством подозреваемого, но возникла путаница с фамилией адвоката. «Моя фамилия Матяш, а не Мятиш», — возмутилась защитник замминистра.

В итоге из финального текста документа были изъяты орфографические и фактические ошибки, но остались грубые процессуальные неточности. Адвокат Гримчака считает, что ее подзащитного во что бы то ни стало хотят поместить в СИЗО, и именно этим объясняется новая партия «трэша» в судебных документах.

«Написано, что постановление не вступило в законную силу. То есть, до решения апелляции его нельзя исполнять, а мера пресечения — вступила в силу, но она относительно Михайловича. То есть, по ней нельзя Николаевича помещать в СИЗО. Но прокуроры упорно лезут и видимо залезут», — констатировала адвокат.

Таким образом, получилось, что вступившее в силу решение к Гримчаку не относится, а то, что касается Гримчака, утратит силу уже вечером 17 августа, то есть раньше, чем будет назначена апелляция. Просьба адвоката разъяснить такой парадокс осталась без внимания судьи.

Напомним, 16 августа суд постановил, что Юрий Гримчак должен быть арестован на 60 суток с возможностью выйти под залог 6 млн гривен. В этом документе было неправильно указано отчество Гримчака, потому суду пришлось собраться на новое заседание.

Фото prm.ua

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