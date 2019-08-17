Возросло число погибших на пожаре в одесском отеле (фото)

Происшествия

Во время разборки конструкций на месте ночного пожара в гостинице «Токио Стар» обнаружен еще один погибший. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в одесском региональном главке ГСЧС.

«На месте пожара, произошедшего в ночь на 17 августа в гостинице по улице Водопроводной, 1а, спасатели продолжают работы по разбору выгоревших конструкций. В 14.12 обнаружено тело еще одного погибшего человека, его личность и анкетные данные устанавливаются», — сказали в главке.

Напомним, что в пожаре в отеле находилось ориентировочно 200 человек. Во время ликвидации пожара эвакуированы 136 человек, спасены 7, пострадали 10 человек, 9 из которых были направлены в медицинские учреждения города в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Четверо из девяти госпитализированных находятся в крайне тяжелом состоянии. Девять человек погибли.

Несколько десятков людей, спасшихся на пожаре, нашли приют в доме у местного жителя. 45-летний Виталий Донкоглов стал случайным свидетелем пожара и сразу же бросился помогать потерпевшим.

— Было около четырех часов утра, я возвращался домой из гостей — со дня рождения друга, увидел, что беда у людей, — говорит Виталий Донкоглов. — Живу неподалеку от места ЧП, в Вознесенском переулке. В первую очередь я забрал детей, женщин и бабушек, организовал им питание и горячий чай.

— Сразу для 20 человек! У вас большая квартира?

— Если честно, я их не считал. Возможно, их было и больше 20, сколько было — столько и зашло. Здесь дело не в большой квартире, чай можно сделать — это не проблема. Сейчас у меня в доме остаются женщина с двумя детьми, а также 14-летний паренек, его мама ушла утром на работу. Я ничего такого не сделал, людям нужна была помощь и все, что от меня зависело, я сделал. Не считаю это чем-то выдающимся…



*Виталий Донкоглов

ГБР начало расследование по факту халатности работников ГСЧС, приведшей к гибели людей во время пожара в одесской гостинице. По предварительной информации, пожар возник вследствие нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности. Нацполицией начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил немедленно начать проверки гостиниц и санаториев из-за пожара в Одессе, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что берет расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.

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