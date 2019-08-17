Происшествия

В Днепре на пожаре пострадали трое спасателей (фото, видео)

В Днепре при тушении пожара в заброшенном здании на площади Вокзальной были травмированы трое спасателей. Это произошло в результате обрушения кровли здания, сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС в Днепропетровской области.

Среди пострадавших — командир отделения, сержант службы гражданской защиты, а также младший сержант службы гражданской защиты и рядовой службы гражданской защиты. В настоящее время они госпитализированы.

Информация о возгорании поступила на горячую линию спасателей в 7:30 17 августа.

Огнем оказались повреждены конструкции двухэтажного здания на площади 150 кв.м. Локализовать пожар удалось в 8:29, ликвидировать — в 10:56.

К пожарно-спасательным работам были привлечены 3 единицы техники и 15 спасателей.

Напомним, в ночь на 17 августа пожар произошел в одесской гостинице «Токио Стар», жертвами которого стали 9 человек.



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