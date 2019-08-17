Украина

Жена Гримчака отказалась собирать деньги на залог для него

Супруга задержанного заместителя министра по вопросам временно оккупированной территории Юрия Гримчака Юлия заявила, что вносить залог за мужа не будут. Об этом она рассказала журналистам в зале суда.

«Нет, никаких залогов. Где я буду брать деньги? Те деньги, которые были бы на карточке, что я бы с ними делала? Возвращала? Это схема неприемлема. Тем более, что у нас преступление экономическое, поэтому о деньгах вопрос у нас не стоит», — сказала Гримчак журналистам.

По ее словам, на данный момент ее семья переходит в режим семьи, у которой отец в тюрьме.

Тем временем стало известно, что Деснянский райсуд Чернигова исправил ошибки, допущенные накануне в решении об избрании меры пресечения заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку и таким образом оставил его под стражей.

Впрочем, адвокат подозреваемого Татьяна Матяш заявила, что суд допустил новую ошибку в ее фамилии — Мятяш. По ее словам, теперь надо снова подавать ходатайство об исправлении ошибки уже в новом постановлении.

«Кроме того, не назван порядок вступления в силу этого постановления. Судья этого не указала, что является основанием для подачи жалобы в соответствующие органы», — констатировала адвокат.

Напомним, 16 августа суд в Чернигове постановил взять под стражу заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака на 60 суток с правом освобождения под залог в 6 млн гривен. Уже после оглашения решения выяснилось, что в материалах дела и решении суда указано неправильное имя задержанного чиновника.

17 августа суд принял решение исправить ошибки в решении об аресте Грымчака, однако при этом допустил новые ошибки.



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