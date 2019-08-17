Пожар в одесском отеле: правоохранители изъяли документацию и сервер

Происшествия

Из офиса гостиницы «Токио Стар» в Одессе, где в ночь на 17 августа произошел пожар с многочисленными человеческими жертвами и потерпевшими, изъяли всю имеющуюся документацию и сервер с видиоархивом.

Об этом сообщил начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех. Он заявил, что «на счету страшного пожара в «Токио Стар» уже девять человеческих жизней, еще столько же пострадавших находятся в

больницах, четверо из которых — в критическом состоянии.

Главный полицейский региона также сообщил, что сейчас опрашиваются свидетели происшествия, проводятся следственные действия с владельцем отеля и представителями фирмы, которая устанавливала там противопожарную сигнализацию.

Тем временем на место смертоносного пожара в отеле побывал мэр Одессы Геннадий Труханов. Он заявил, что случившееся вновь заставляет вспомнить и о других подобных объектах, которые, как и «Токио Стар»,

принадлежат одесскому бизнесмену Вадиму Черному.

В т.ч. Труханов предложил правоохранителям опечатать торговый центр «Греческий» (расположен в самом центре Одессы, на Греческой площади), поскольку, по словам городского головы, администрация и охранники этого заведения не допускают инспекторов ГСЧС для проверки состояния противопожарной безопасности.

По словам мэра, власти Одессы длительное время судятся с Вадимом Черным, который якобы противоправно трансформировал подземный паркинг на Греческой площади в торговый центр.

Отметим, что в Одессе Вадиму Черному принадлежат также отель «Зірка», по улице Успенской, и здание бывшего ресторана «Киев» (находится между улицей Бунина и Греческой площадью).

Что касается сгоревшего отеля «Токио Стар», его постояльцев Труханов обязал расселить, обеспечив их питанием (всего в этом, данным ГСЧС, нуждаются 66 человек, включая 4 детей)

Согласно докладу вице-мэр Павла Вугельмана, на срочно собранном 17 августа заседании исполкома горсовета, некоторых потерпевших из «Токио Стар» перевезли в лицей «Олимпиец» (бывший интернат № 5), располагающийся на окраине города, на Даче Ковалевского, 85.

Им выдали сухпайки, а позже привезли горячее питание. Здесь же с временно поселенными потерпевшими работают психологи. 15 человек из-за пожара остались без документов и денег. Среди них есть

иностранцы — граждане Франции, Турции, Беларуси, Литвы. Для общения с ними привлекли переводчиков. Сейчас соответствующие службы связываются с Министерством иностранных дел для решения насущных вопросов.

Сам же бизнесмен Вадим Черный заявил журналистам, что он готов нести ответственность за ЧП в гостинице, однако своей вины в этом не видит.

«Если будет установлена вина моих сотрудников или моя, безусловно, мы готовы нести ответственность. Я надеюсь, что мы соблюдали правила настолько, насколько это возможно в человеческих силах. Если это не так, любая ответственность — моя ответственность», — заявил Черный.

Он утверждает, что проверки пожарной безопасности в «Токио Стар» проходили регулярно, сотрудников ГСЧС беспрепятственно допускали в помещения, и все оборудование там работало исправно.

Во время возгорания в «Токио Стар», отметил бизнесмен, сработала сигнализация и сработали спринклеры (автоматические механизмы для пожаротушения. Ред.). Однако этого оказалось недостаточно.

Вместе с тем, как отмечают наблюдатели, «принципиальность» Труханова выглядит как показательная и отнюдь не случайная. Дескать, между мэром и бизнесменом Черным «давно пробежала черная кошка».

Напомним, в ночь на субботу, 17 августа, в одесской гостинице «Токио Стар» произошел пожар. В результате пожара погибли 9 человек, пострадали — 10, спасены — 7, эвакуированы — 136. По данным ГСЧС, ориентировочно в гостинице находились 200 человек.

Спасатели утверждают, что двухэтажный отель был переоборудован из бывшего трамвайного депо. В нем насчитывалось 270 номеров. С первого этажа эвакуировали 64 человека, а со второго — 72 человека и спасли 7 человек, которые направлены в медицинские учреждения.

Полиция и ГБР начали параллельные уголовные производства, в т. ч. последнее подозревает в халатности сотрудников Управления ГСЧС.

18 августа в регионе объявлен однодневный траур.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter