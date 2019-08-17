Все повторяется: жители Армянска снова пожаловались на кислотные выбросы

Украина

Жители пострадавшего от химических выбросов завода «Титан» города Армянск на севере Крыма жалуются на повторение ситуации 2018 года. Как заявил в эфире Радио Крым. Реалии бывший сотрудник завода «Крымский титан» Владислав Пивовар, особенно это заметно на детях.

«Все видно на детях. Вот недавно было превышение (уровня выбросов. Ред.), и аллергическая реакция пошла: кашель, насморк, все повторяется. Уже концентрация меньше, но все так же, как в 2018 году», — заявил он.

При этом он отметил, что «власти» пытаются успокоить населения, обнародуя данные о содержании вредных веществ в атмосфере, однако люди этим сводкам верят мало.

Кроме того, они не подтверждают того, что «власти» Крыма действительно приняли новые меры безопасности на производстве.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что жители Армянска страдают от нехватки питьевой воды, а власти оккупированного Крыма за пять лет аннексии так и не нашли альтернативы днепровской воде, ранее поставляемой Украиной по Северо-Крымскому каналу. Они пытаются заменить ее при помощи выкачивания подземных вод и переработки канализационных стоков. При этом в Украине заявляют, что Киев может предложить России восстановить водоснабжение через Северо-Крымский канал только в обмен на деоккупацию северной части аннексированного полуострова.



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