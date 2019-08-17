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Происшествия

В Харькове мужчина прыгнул на рельсы в метро, убегая от полицейских (видео)

20:59 17 августа 2019 182
В Харькове мужчина прыгнул на рельсы в метро, убегая от полицейских (видео)
Инф. «ФАКТОВ»

В харьковском метрополитене мужчина прыгнул на рельсы, пытаясь скрыться от преследующих его полицейских. Инцидент произошел утром 17 августа на станции метро «Холодная Гора», сообщает ресурс XC-Харьков в Facebook. Напомним, 13 августа в Киеве человек упал на рельсы метро «Университет».

Очевидцы выложили видео

По их словам, приземление на пути обошлось для харьковчана без травм. Встав на ноги, он скрылся в тоннеле.

Вместе с тем сотрудники метрополитена были вынуждены приостановить движение поездов, за что виновника, очевидно, ждет новое наказание.

Напомним, что в апреле подобный случай произошел в столице на станции метро «Золотые ворота» в Киеве. Тогда мужчина оказался на рельсах, ему также помогли выбраться на платформу пассажиры. А в в июле: человек упал на рельсы на станции метро «Левобережная». Тогда в час пик на 1,5 часа закрывали пять станций.

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