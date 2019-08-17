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Скрепы не держат: в оккупированном Севастополе разваливаются монументы на Братском кладбище (фото)
В оккупированном Россией Севастополе разрушается Братское кладбище, на котором похоронены герои русско-турецкой войны и герои Второй мировой. Фото опубликовала в сети блогер RoksolanaToday&Крым25%.
Она напомнила, что 16 октября кладбищу исполняется 165 лет, и поинтересовалась, как такое отношение к историческому наследию соотносится с мифом о «скрепах».
«Что не так с дедами?», — задается вопросом блогер.
Напомним, в настоящее время жителям Севастополя перекрывают доступ к пляжам.
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