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Российский фермер "спалил" военных, обстреливавших территорию Украины в 2014 году
Российский фермер Сергей Авакян из хутора Новоольховський Куйбышевского района Ростовской области России невольно помог волонтерам задокументировать факт обстрела территории Украины с применением РСЗО БМ-21 «Град» летом 2014 года.
Это произошло после того, как Авакян приехал в Ставрополь на церемонию «награждения войск Российской Федерации за защиту его полейу».
Согласно донесениям МВД РФ, именно в августе 2014 года российская полиция составила 3 протокола про обнаружение невзорвавшихся снарядов в районе населенного пункта Куйбышево.
В ходе расследования волонтеров было обнаружено, что РСЗО с поля фермера проводили обстрелы в два этапа. Первый обстрел осуществлялся в направлении северо-запада с 16 по 20 июля 2014 года, второй — в северном направлении, в период со 2 августа по 15 августа 2014 года. Волонтерами были найдены воронки, которые образовались от разрывов реактивных снарядов, расположенные в 16 км от места пусков, по направлению стрельбы. Координаты — 47.935 026, 38.881 195.
Кроме этого, волонтеры отмечают, что на карте АТО
Таким образом, видео интервью российского фермера, дало возможность разоблачения очередного факта военных преступлений армии РФ против Украины.
Напомним, на днях в Мариуполе отпустили под залог бывшего «гаишника», который корректировал удары российских «Градов» по Мариуполю в 2015 году. Три установки выпустили по микрорайону города по полному боевомплекту.
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