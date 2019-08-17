Российский фермер «спалил» военных, обстреливавших территорию Украины в 2014 году

Украина

Российский фермер Сергей Авакян из хутора Новоольховський Куйбышевского района Ростовской области России невольно помог волонтерам задокументировать факт обстрела территории Украины с применением РСЗО БМ-21 «Град» летом 2014 года.

Это произошло после того, как Авакян приехал в Ставрополь на церемонию «награждения войск Российской Федерации за защиту его полейу».

Согласно донесениям МВД РФ, именно в августе 2014 года российская полиция составила 3 протокола про обнаружение невзорвавшихся снарядов в районе населенного пункта Куйбышево.

В ходе расследования волонтеров было обнаружено, что РСЗО с поля фермера проводили обстрелы в два этапа. Первый обстрел осуществлялся в направлении северо-запада с 16 по 20 июля 2014 года, второй — в северном направлении, в период со 2 августа по 15 августа 2014 года. Волонтерами были найдены воронки, которые образовались от разрывов реактивных снарядов, расположенные в 16 км от места пусков, по направлению стрельбы. Координаты — 47.935 026, 38.881 195.

Кроме этого, волонтеры отмечают, что на карте АТО за 05.08.2014 были указаны обстрелы возле села Дмитровка из РСЗО «Град» и напомнают, что в августе 2014 в том направлении была проведена операция по деблокированию украинских войск недалеко от Изварино в Луганской области.

Таким образом, видео интервью российского фермера, дало возможность разоблачения очередного факта военных преступлений армии РФ против Украины.

Напомним, на днях в Мариуполе отпустили под залог бывшего «гаишника», который корректировал удары российских «Градов» по Мариуполю в 2015 году. Три установки выпустили по микрорайону города по полному боевомплекту.

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