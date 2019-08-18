- 10:06 Яблочный Спас 2019: что можно освящать в церкви и как отметить праздник
- 09:55 Зинченко прервал рекордную серию в английской премьер-лиге
- 09:55 В Бродах потерпел крушение военный вертолет: что известно на данный момент
- 09:41 Кормье – Миочич: видео чемпионского супербоя в UFC
- 09:27 Организаторам вечера памяти «Скрябина» в Донецке пригрозили «МГБ ДНР»
- 09:22 Знаменитый автомобиль Джеймса Бонда продан за 6,3 млн долларов
- 09:20 Доллар в Украине снова подешевеет: что будет с ценами
- 09:15 Всплеск насилия под Одессой: в Любашевке найдены мертвыми супруги, а в Черноморске – еще два трупа
- 08:59 В Турции хотят отменить all inclusive для туристов: чем это грозит
- 08:40 «Лицемеры» Меган Маркл и принц Гарри второй раз за два дня воспользовались частным самолетом: в сеть слили фото
- 08:20 Полный беспредел и атмосфера безысходности: в сети рассказали, чем живёт современный Донецк
- 08:00 «Однажды в… Голливуде» с Питтом и Ди Каприо и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
Доллар в Украине снова подешевеет: что будет с ценами
Финансовые аналитики ожидают незначительного снижения доллара к гривне уже в начале будущей недели, с 19 августа. Согласно прогнозу старшего аналитика компании «Альпари» Вадима Иосуба, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,1 грн, а наличный доллар в банках может стоить около 25,0−25,3 грн. Напомним, на этой неделе стало известно, что экономика Украины растет быстрее, чем у европейских стран.
Таким образом, многие украинцы начали задумываются о том, какие последствия может иметь нынешнее укрепление национальной валюты, и когда оно закончится.
Партнер компании iPlan Сергей Микулов разъяснил, что для потребителей такой курсовой тренд — положительный, так как они могут приобретать больше импортных товаров, которые становятся дешевле. Однако для производителей, что более важно (так как они дают налоги, занятость, решают вопросы социальной ответственности) фактор укрепления гривни имеет отрицательный эффект. У них падают объемы продаж, причем как на внутреннем рынке, так и на внешних.
Тем не менее потребители могут рассчитывать на снижения стоимости только тех товаров, которые импортируются в нашу страну, и по которым есть активная конкуренция. Например, подешеветь могут техника и одежда. А вот горюче-смазочные материалов падение цен вряд ли коснется.
Больше прогнозов о состоянии валютного рынка читайте в статье «ФАКТОВ» «Официальный курс доллара в Украине растет, а наличный — падает: что происходит».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...