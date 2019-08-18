Украина

Доллар в Украине снова подешевеет: что будет с ценами

Финансовые аналитики ожидают незначительного снижения доллара к гривне уже в начале будущей недели, с 19 августа. Согласно прогнозу старшего аналитика компании «Альпари» Вадима Иосуба, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,1 грн, а наличный доллар в банках может стоить около 25,0−25,3 грн. Напомним, на этой неделе стало известно, что экономика Украины растет быстрее, чем у европейских стран.

Таким образом, многие украинцы начали задумываются о том, какие последствия может иметь нынешнее укрепление национальной валюты, и когда оно закончится.

Партнер компании iPlan Сергей Микулов разъяснил, что для потребителей такой курсовой тренд — положительный, так как они могут приобретать больше импортных товаров, которые становятся дешевле. Однако для производителей, что более важно (так как они дают налоги, занятость, решают вопросы социальной ответственности) фактор укрепления гривни имеет отрицательный эффект. У них падают объемы продаж, причем как на внутреннем рынке, так и на внешних.

Тем не менее потребители могут рассчитывать на снижения стоимости только тех товаров, которые импортируются в нашу страну, и по которым есть активная конкуренция. Например, подешеветь могут техника и одежда. А вот горюче-смазочные материалов падение цен вряд ли коснется.

Больше прогнозов о состоянии валютного рынка читайте в статье «ФАКТОВ» «Официальный курс доллара в Украине растет, а наличный — падает: что происходит».



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