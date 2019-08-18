Знаменитый автомобиль Джеймса Бонда продан за 6,3 млн долларов (фото, видео)

Мир

В США на торгах, которые проводил аукционный дом Sotheby's, был продан легендарный автомобиль Aston Martin DB5 1965 года выпуска, который снимался в двух фильмах о Джеймсе Бонде. Это были картины «Голдфингер» и «Шаровая молния». Роль агента 007 в них исполнил Шон Коннери. Машину купили за 6,3 миллиона долларов!

Представитель Sotheby's признался, что это превзошло самые смелые ожидания устроителей торгов. Они надеялись выручить за авто 3,6 миллиона долларов. Покупатель пока сохраняет анонимность.

Эксперт по автомобилям Барни Рупрехт заявил журналистам: «Ни какая другая машина в истории не сыграла более важную роль в кинематографе в частности и поп-культуре в целом!»

Пуленепробиваемый щит

Aston Martin сделал четыре одинаковых DB5 по заказу киностудии MGMдля бондианы. Два авто снимали в эпизодах с гонками, а еще два — в сценах, где действие происходило в салоне машины.

Салон шпионского авто DB5

DB5 рекламировался потом как «настоящий шпионский автомобиль». Действительно, в фильмах он оснащен множеством гаджетов и приспособлений, которые уже более 50 лет приводят в восторг поклонников Бонда. Например, агент 007 мог одним нажатием кнопки выдвинуть пуленепробиваемый щит, защищавший салон от выстрелов преследователей. Под подфарниками машины скрывались пулеметы Browning .30 калибра. В водительской дверце была спрятана телефонная трубка для связи со штабом британской разведки MI6. Красная кнопка, спрятанная в рычаге коробки передач, позволяла катапультироваться из машины в случае необходимости. Агент 007 мог менять регистрационные номера, не выходя из авто. Колпаки DB5 были оснащены выдвижными ножами, которые рвали шины машин врагов Бонда.

Все эти приспособления имеются в проданном автомобиле, который стал самым дорогим Aston Martin в истории. Только пулеметы заменены на точные копии.

Модель DB5 завоевала такую популярность, что компания в прошлом году объявила о выпуске 25 машин, имитирующих оригинал из бондианы. Каждое такое авто стоит 3,34 миллиона долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о торгах, на которых продавали автомобили знаменитостей — сэра Пола Маккартни, Ринго Старра, сэра Элтона Джона.

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