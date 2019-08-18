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Кормье – Миочич: видео чемпионского супербоя в UFC
В ночь с 17 на 18 августа в Анахайме (штат Калифорния, США) прошел бой-реванш за звание чемпиона мира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в супертяжелом весе между американцем Даниэлем Кормье (22 победы, 2 поражения, 1 ничья) и его соотечественником Стипе Миочичем (19 побед, 3 поражения).
Год назад, 7 июля 2018-го, Миочич, на тот момент владевший титулом чемпиона мира и являвшийся единственным бойцом, которому удалось защитить звание сильнейшего в супертяжелом весе три раза подряд, был отправлен Кормье в нокаут уже в первом раунде. С тех пор гигант из Огайо (рост Стипе — 193 см) готовился к реваншу и всю накопившуюся злость выместил в октагоне. На этот раз поединок продлился четыре раунда и завершился нокаутом Кормье, которого Миочич забил кулаками в боксерском стиле.
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