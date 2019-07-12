Майк Тайсон оценил шансы Макгрегора в реванше с Хабибом

Спорт

Бывший абсолютный чемпион в супертяжелом весе американский боксер Майк Тайсон высказался по поводу возможного боя-реванша в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) между чемпионом мира в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым (27 побед, ни одного поражения) и ирландцем Конором Макгрегором (21 победа, 4 поражения).

«Я считаю, что Макгрегор — гений промо. Хабиб победил его, верно? Но они снова хотят драться! Общественность хочет увидеть второй их поединок. Но тем не менее, Макгрегор не сможет победить Хабиба, он никогда его не одолеет. При этом люди все равно готовы платить, чтобы увидеть этот бой. Нурмагомедов заработает кучу денег, если победит парня, которого он может победить. Ему этот бой выгоднее, чем с любым другим равным соперником. Так почему бы не подраться с Макгрегором хоть 10 раз? Люди будут готовы платить за это хоть 10 раз. Сейчас все упирается в маркетинг. Макгрегор — гений этого дела и у него этого не отнять», — поделился Тайсон своими размышлениями с сайтом Low Kick MMA.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов, срок дисквалификации которого за драку после боя с Макгрегором в октябре минувшего года истек 6 июля, подписал новый контракт с UFC. При этом сам боец уже задумывается о близком завершении карьеры, а его менеджер говорит о желании дагестанца покинуть большой спорт на отметке в 30 побед.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что тренера Макгрегора избили в ночном клубе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter