В какой-то момент перестали общаться: Алена Мозговая рассказала о конфликте с отцом

Шоу-бизнес

Николай Мозговой — безусловно гений. Композитор, народный артист Украины умер в возрасте 62 лет. Его дочь, известный продюсер Алена Мозговая на протяжении многих лет организовывает концерт памяти Николая Мозгового, на котором выступают звезды украинского шоу-бизнеса, отдавая дань таланту знаменитого композитора.

Накануне очередного концерта, который пройдет 1 сентября во Дворце спорта (в день рождения Николая Петровича), Алена Мозговая в интервью «ФАКТАМ» рассказала, каким был её отец при жизни и какие отношения у них были.

По словам Алены Мозговой, однажды она перестала общаться с отцом. Причиной тому стал её брак с Александром Пономаревым.

«В какой-то момент мы перестали общаться. Это было связано с Сашей Пономаревым. Папа был категорически против наших отношений. Но когда узнал, что я беременна, сам дал задний ход. Для него дети всегда были чем-то святым. Поэтому, когда родилась моя дочь Женя (в 1999 году — Авт.), между нами уже не было никаких недомолвок», — вспоминает Мозговая.

Полный текст интервью с продюсером читайте в «ФАКТАХ» Папа очень хотел, чтобы я стала певицей, и раз в год я делаю ему такой подарок.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter