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- 10:35 В какой-то момент перестали общаться: Алена Мозговая рассказала о конфликте с отцом
В какой-то момент перестали общаться: Алена Мозговая рассказала о конфликте с отцом
Николай Мозговой — безусловно гений. Композитор, народный артист Украины умер в возрасте 62 лет. Его дочь, известный продюсер Алена Мозговая на протяжении многих лет организовывает концерт памяти Николая Мозгового, на котором выступают звезды украинского шоу-бизнеса, отдавая дань таланту знаменитого композитора.
Накануне очередного концерта, который пройдет 1 сентября во Дворце спорта (в день рождения Николая Петровича), Алена Мозговая в интервью «ФАКТАМ» рассказала, каким был её отец при жизни и какие отношения у них были.
По словам Алены Мозговой, однажды она перестала общаться с отцом. Причиной тому стал её брак с Александром Пономаревым.
«В какой-то момент мы перестали общаться. Это было связано с Сашей Пономаревым. Папа был категорически против наших отношений. Но когда узнал, что я беременна, сам дал задний ход. Для него дети всегда были чем-то святым. Поэтому, когда родилась моя дочь Женя (в 1999 году — Авт.), между нами уже не было никаких недомолвок», — вспоминает Мозговая.
Полный текст интервью с продюсером читайте в «ФАКТАХ» Папа очень хотел, чтобы я стала певицей, и раз в год я делаю ему такой подарок.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!