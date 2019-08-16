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Папа очень хотел, чтобы я стала певицей, и раз в год я делаю ему такой подарок, — Алена Мозговая

Известному композитору и певцу, народному артисту Украины Николаю Мозговому 1 сентября исполнилось бы 72 года. В память об отце вот уже девять лет подряд известный украинский продюсер Алена Мозговая устраивает концерт. Популярные артисты исполняют хиты Николая Мозгового, которые принесли ему славу и любовь поклонников. Со сцены столичного Дворца спорта 1 сентября прозвучат «Край, мій рідний край», «Минає день, минає ніч», «Знов я у гори іду», «Зачаровані слова», «Материнська любов». Всего 37 популярных композиций. Будет много архивных видео и воспоминаний тех, кто творил вместе с Николаем Мозговым. В этот день на сцену выйдет и дочь Николая Петровича.

«Для папы дети всегда были чем-то святым»

— Девять лет подряд в день рождения папы я провожу концерт его памяти, — рассказала Алена. — Первый раз это произошло в тот год, когда он ушел из жизни. Папа умер 30 июля, не дожив всего месяц до своего 63-летия. Мне было очень тяжело тогда проводить концерт памяти, но я это сделала.

За несколько месяцев до смерти папа дал сольный концерт. Последний. Это было в 2010 году. Фрагменты того концерта будут у нас 1 сентября. Недавно как раз их монтировала. Наплакалась. После смерти папы я впервые сама взяла жесткие диски и начала смотреть. Раньше просто физически не могла этого сделать. На меня накатывали состояние истерии и панические атаки. Так было в первые годы после ухода папы, сейчас немного легче. Душевные раны остаются, но время их рубцует.

— Отец вам снится?

— Уже реже, а раньше — очень часто. Недавно приснился маме. Она рассказала, что ничего особенно не происходило, просто на душе стало спокойнее. Знаете, мой внутренний диалог с папой не прекращается до сих пор. И при его жизни, даже когда ему не звонила, мысленно все равно думала, как бы он поступил в этой ситуации.

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— Вы всегда находили общий язык с Николаем Петровичем?

— В какой-то момент мы перестали общаться. Это было связано с Сашей Пономаревым. Папа был категорически против наших отношений. Но когда узнал, что я беременна, сам дал задний ход. Для него дети всегда были чем-то святым. Поэтому, когда родилась моя дочь Женя, между нами уже не было никаких недомолвок.

— Николай Петрович был знаком с вашим супругом Дэвидом Аксельродом?

— Они были знакомы, но серьезного, задушевного разговора между ними так и не случилось. У нас ведь с Дэвидом тоже все было непросто: мы расставались, сходились. Серьезные отношения, которые связывают нас до сих пор, начались уже после папиной смерти. Но я знаю, он бы его принял. Для папы самым главным было, чтобы человек, находящийся рядом со мной, любил меня.

— Отец всегда отмечал свои дни рождения?

— Да, он был компанейским человеком, очень хлебосольным. Иногда его дни рождения праздновали на даче. Но даже если это происходило в ресторане, папа жестко руководил всем, вплоть до приготовления блюд.

— Известно, что он и сам прекрасно готовил.

— Да, все в нашей семье хорошо готовят благодаря папе. Моя мама из очень бедной семьи, в которой питались просто и скромно. Культуры приготовления пищи, как в семье папы, у родителей мамы не было. А папина родня держала кур, гусей, свиней, выращивала овощи, фрукты, поэтому в доме всегда было что поесть. Бабушка и дед шикарно готовили. Впрочем, для Буковины это обычное явление.

— У Николая Петровича было какое-то коронное блюдо?

— С какого-то момента он доверил мне «страшно мужскую миссию»: делать шашлык и уху. Папа никому, кроме меня, не позволял готовить вместе с ним. Именно он научил меня правильно мариновать шашлык, выбирать мясо. И только когда понял, что у него нет претензий к процессу и качеству приготовленного мною, расслабился и лишь наблюдал, как я все делаю.

— Отец баловал вас?

— Папа и мама часто уезжали на гастроли за границу. Николай Петрович мог на месяц поехать с ансамблем Вирского во Францию, а мама в это же время — с хором Советской Армии в Канаду. В то время в «совке» достать хорошие вещи было невозможно. Помню, мама привозила из-за границы целые баулы одежды: мне, себе, папе. А он возвращался весь такой элегантный, купив себе смокинг, а маме французские духи. Они у нас стоили дешевле, но папе было важно привезти из Парижа, красиво упакованные. Он был эстетом. Любил костюмы и обязательно завязывал на шее платочек или шарф. Смотрелось это шикарно! У папы был, что называется, врожденный вкус.

Помню, в 1983 году родители привезли мне из Канады «дутое» модное пальто и такие же сапоги. Когда я пришла в школу, классный руководитель сказала, чтобы я больше это не надевала, мол, выгляжу не так, как все. Потом позвонила папе и сказала ему то же самое. На что Николай Петрович резко ответил, что его дочь будет носить то, что он посчитает нужным. И я продолжала в этой одежде ходить.

— Знаю, каждый год на концерте памяти Мозгового одну из песен исполняете вы.

— Да, шучу, что пою один раз в год. Папа очень хотел, чтобы я стала певицей, и я делаю ему такой подарок. Больше всего из его песен мне нравилась «Матіола». Но в прошлом году я решила попробовать что-то другое и вспомнила композицию «Печальний день, печальна ніч, печальне літо». Правда, текст я решила изменить. Это сделал Александр Корж, я лишь рассказала, как чувствую песню. Сделала совершенно другую аранжировку, и получился такой сицилийский вариант звучания. 1 сентября я снова буду ее петь, а «Матіолу» отдала Тане Пискаревой.

«Наш рояль мог принадлежать Ивану Козловскому»

— Сколько песен прозвучит в концерте?

— 37. Каждый артист исполнит только одну композицию. Будет много архивных материалов, фотографий, видео. Я нашла фрагмент концерта, когда под самый конец на сцену выходит Юрий Рыбчинский. Они с папой обнимаются, и Юрий Евгеньевич произносит гениальную фразу: «Нам, украинцам, нужно научиться говорить при жизни людям, которые этого достойны, что они гении. Коля — ты гений!» Папе тогда вручили орден Ярослава Мудрого. А Рыбчинский сказал, что через какой-то период появится орден Николая Мозгового, который будут вручать самым талантливым артистам. Они с Рыбчинским дружили. Ругались, мирились, но были очень привязаны друг к другу.

— Правда, что в вашем доме долгое время вообще не было пианино?

— До тех пор, пока я вдруг в первом классе не захотела научиться на нем играть. У папы музыка звучала внутри. Я до сих пор не понимаю, как это происходило, но он просто брал листок с нотным станом, садился и писал. Инструмент ему был не нужен. Когда у нас в доме появилось пианино, он иногда что-то брынчал, сочинял, но, в принципе, оно больше было рассчитано на гостей. Тогда папа садился за инструмент, а ему все подпевали. Намного позже появился кабинетный рояль на даче. В последние годы жизни папы у нас было два рояля: один черный, концертный, который мы после смерти папы подарили Университету имени Драгоманова, другой — небольшой, раритетный.

— Что это за рояль?

— С ним связана наша семейная легенда. Якобы однажды к папе пришел знакомый, который делал ремонт в доме, где должен был открыться банк. И в этом помещении стоял никому не нужный рояль, очень старый, в плохом состоянии. Он сказал папе: «Коля, может, тебе нужен этот инструмент? Иначе мы его выбросим». Оказалось, это рояль, который в 1800 году был награжден главным призом на какой-то выставке в Париже. Папа потратил кучу денег на реставрацию инструмента. Потом мы узнали, что в доме, где шел ремонт, жил когда-то Иван Козловский. Так что этот рояль мог принадлежать великому оперному певцу.

— Знаю, что вы еще накануне концерта доделываете сценарий.

— Это сложный процесс, но главное, что есть начало и конец. Концерт ведь будет идти в прямом эфире на канале М2. Уже третий год подряд — благодаря Николаю Баграеву. Честно говоря, если бы не он, ничего бы не было.

— Чем завершится концерт?

— «Минає день» споет Тина Кароль. Это произойдет впервые, до этого Тина исполняла «Материнська любов». Потом на экране появится фрагмент, где папа сам речитативом договаривает «Минає день» и фраза Юрия Рыбчинского. Ну, а в финале — «Край». Его исполнит маленькая девочка, и это тоже символично.

— Не ваша Соля?

— Нет, у Соли пока еще неуправляемая энергия. Но, думаю, петь она таки будет. Есть в ней артистическая жилка, это точно.

«На отпевании папы Кузьма Скрябин так плакал, с ним случилась настоящая истерика»

— Дедушка, наверное, смотрит с небес и не нарадуется.

— Думаю, папа Солю мне и послал. Я была просто в безнадежном моральном состоянии, а ее рождение спасло меня. До того как появилась на свет Соля, я не видела смысла в дальнейшей жизни, не находила его. Мне казалось, все, что могла, я уже сделала. Старшие дочери выросли, что дальше? Слава Богу, рядом был Дэвид, который меня сильно поддержал. Но даже он не мог сделать так, чтобы я почувствовала этот глобальный смысл жизни.

Признаюсь, сначала я не верила, что беременна, мы ничего не планировали. Сделала один тест, второй. Кстати, эти полосочки до сих пор хранятся у меня в сейфе — подарю их когда-нибудь Соленьке. К тому же я не знала, какой будет реакция Дэвида на мою беременность. Но она оказалась именно такой, о которой мечтает каждая женщина — абсолютное счастье.

— Что вы почувствовали, когда родилась Соля?

— Я первый раз в жизни поняла, что такое взахлеб плакать от счастья. Соля лежала у меня на руке, а я не могла остановить слез. Знаете, до сих пор, когда на нее смотрю, думаю: «Боже, за что мне такое счастье?!» Знаю, рожать после сорока лет не каждая женщина решается. Но я говорю всем: однозначно рожайте! Счастье материнства перекрывает любые проблемы, которые возникают на пути к нему. Думаю, папа это тоже знал.

Алена Мозговая признается, что, когда у них с Дэвидом Аксельродом родилась дочь Соля, это было абсолютное счастье. Фото с сайта viva.ua

— И помог вам в трудный период жизни?

— Да, думаю, он как-то поспособствовал этому. Есть еще одна невероятная история. За год до смерти папа попал в реанимацию, а позже рассказал: когда чувствовал себя совсем плохо, ему явились три женщины в длинных одеяниях и назвали три варианта его дальнейшей жизни. Я спрашивала: «Какие?» Знаю, он не собирался так быстро умирать. Может, они тогда просто друг друга недопоняли?

— После этого случая Николай Петрович уже не восстановился?

— У него был недостаток кислорода в крови. Мы не могли понять, почему это происходит. Решали проблему разными способами, но ничего не получалось. В конце концов я перестала вникать в медицинские вопросы и разбираться в ситуации, которая сложилась с лечением папы. Бог им судья. В Высшем Суде нет блата, коррупции и всего остального. Каждый получит то, что заслужил. И я в том числе, поскольку тоже не идеальная. Но я знаю, что папа мог бы еще жить и жить. Мы столько планировали…

Когда папа умер, на отпевание приехал Кузьма Скрябин. Он так плакал, с ним случилась настоящая истерика. Я подошла, говорю: «Кузьмич, успокойся, все мы рано или поздно там будем». Долго еще его успокаивала. А он все повторял: «Блин, мы ведь с тобой планировали песню для Николая Петровича написать…» Папа очень любил британского исполнителя Тома Джонса и мечтал привезти его в Украину. Когда вышел сингл Джонса «Секс-бомб», я позвонила Кузьме и предложила сделать для папы в этом стиле прикольную песню. Кузьма обрадовался, говорит: «Классно, делаем!» А потом мы были все время заняты, откладывали, откладывали… И на отпевании Кузьма мне говорит: «Я обещал и ничего не сделал. И уже не для кого…»

После этого я стала серьезнее относиться к обещаниям и не откладывать их реализацию на завтра. Завтра может не случиться. Поэтому творите, живите, делайте глупости, но… сегодня.

Напомним, 1 сентября 2017 года, в день, когда Николаю Мозговому исполнилось бы 70 лет, возле Дворца «Украина» был открыт бронзовый монумент известному композитору. Читайте бо этом в публикации «ФАКТОВ»: Алена Мозговая: «Мне пришла в голову мысль о памятнике отцу возле куста сирени, которую он так любил».



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