Блогера Артура Сороченко, избившего ветерана АТО, задержали в Николаеве

Украина

В субботу вечером в Николаеве задержали видеоблогера Артура Сороченко, который избил в Хмельницком ветерана АТО. Кроме того, Сороченко на видео отрицал российскую агрессию против Украины и угрожал расстреливать атошников и расправляться с их женами. После общественного резонанса его объявили в розыск за хулиганство.

Как именно вышли на разыскиваемого, правоохранители не сообщают. В настоящее время, по словам спикера хмельницкой полиции Инны Глеги, Сороченко везут из Николаева в Хмельницкий, где ему будут избирать меру пресечения.

На видео задержание с 01:27

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бердичевский блогер Артур Сороченко был объявлен в розыск, когда полицейские нашли избитого им человека и тот подал заявления. Также он угрожал изнасилованием народному депутату Украины. Сороченко уже отбывал наказание в местах «не столь отдаленных», после очередной отсидки стал записывать видео, на которых издевается над людьми (часто бездомными) за деньги, которые ему на банковскую карту скидывают зрители.

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