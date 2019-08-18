Мир

В Молдове покончил с собой близкий соратник олигарха Плахотнюка: что произошло

В Молдавии покончил с собой бизнесмен Юрий Лункашу, входящий в т.н. «ближний круг» олигарха Владимира Плахотнюка. Он застрелился в автомобиле, который был найден на трассе R-6. Об инциденте стало известно 17 августа в 20:07, сообщают российские СМИ. Напомним, на 6 сентября в Молдове назначены внеочередные парламентские выборы.

Отмечается, что найденное при Лункашу оружие является легальным и зарегистрирован на бизнесмена.

На месте инцидента

Всего ему принадлежат шесть единиц огнестрельного оружия.

Причина самоубийства пока не известна.

Лункашу женат на одной из сестер Плахотнюк и являлся учредителем нескольких крупных молдовских компаний, занимающихся в т. ч. строительством, изготовлением мебели и сигаретным бизнесом.

Напомним, Плахотнюк бежал из Молдовы вечером 14 июля, сразу после смены власти в стране. В официальном сообщении подчеркивается, что он уехал за рубеж «на несколько дней к семье», однако это странным образом совпало с вылетом из Кишинева сразу нескольких бизнес-джетов в направлении Стамбула, Одессы, Москвы и Лондона. На этих самолетах покинули республику политики, находящиеся в оппозиции к президенту Игорю Додону, а также новой правящей коалиции, которую возглавила Майя Санду.



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