Курица или яйцо: дочь Пугачевой и Галкина оригинально решила логический парадокс (видео)

Шоу-бизнес

Пятилетняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза проявила нестандартность мышления, оригинально решив знаменитый логический парадокс: что было раньше: курица или яйцо? Этот вопрос во время поездки в автомобиле девочке задал ее отец-юморист, разместивший позже видео в Instagram. Сначала Лиза отвечает, что первой была курица. Потом, под напором папиных аргументов, отдает пальму первенства яйцу. Но, осознав нестыковки такого решения (на заднем плане слышно, как Пугачева говорит, что даже она не может ответить на этот вопрос), выдает неожиданный ответ: яйцо высидел петух. «Это вариант», — отвечает Галкин. «Ничего не понял», — вносит свою лепту в философскую дискуссию брат Лизы Гарри.

Фанатов сообразительность девочки привела в восторг.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в сети появилось видео, на котором дочь Пугачевой и Галкина занимается йогой.

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