Происшествия

В России подросток зарубил всю свою семью и убил себя

В Ульяновской области РФ произошел ужасающий своей жестокостью инцидент — подросток убил пятерых членов своей семьи и затем совершил самоубийство.

Шокирующий случай имел место в селе Патрикеево. Парень зарезал двоих детей и еще троих взрослых. Затем нанес себе несколько смертельных ранений. Все погибшие были членами одной семьи. По другим данным, жертв подросток зарубил топором, а затем сбросился с вышки мобильной связи.

Как известно, за последний год в России было несколько случаев массовых убийств. Власть накаляет радикальную обстановку в обществе и при помощи пропаганды делает жителей страны более озлобленными. Кремль пошагово реализует агрессивную повестку дня, готовя общество к масштабной войне.

В декабре прошлого года в Ульяновске расстреляли мать и её двоих детей. Примечательно, что аналогичный случай был и в оккупированном Крыму. Студент колледжа в Керчи Владислав Росляков устроил бойню в учебном заведении. Тогда погиб 21 человек.

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