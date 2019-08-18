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Формулой «Роттердам +» определялся верхний предел цены на уголь, — эксперт
До введения формульного подхода к расчету цен на уголь, они устанавливались в ручном режиме, что порождало коррупцию и привело к кризисной ситуации в энергетике. Тогда НКРЭКУ установила верхнюю границу цены на уголь, которая закладывалась в производство электроэнергии. А формула «Роттердам+» определяла верхнюю границу цены на уголь, а не саму цену.
Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.
«Для того, чтобы отойти от всех манипуляций и ручного управления, сказали НКРЭКУ, что берем цену в Роттердаме плюс доставка, и это должна быть цена не выше той, которая закладывается в производство электроэнергии на тепловых электростанциях. Хочу подчеркнуть, не выше. То есть, это верхний предел или так называемый прайс-кэп. Сегодня, в нынешней модели рынка электрической энергии, используются точно так же так называемые прайс-кепы. То есть, это предел, за который не нужно переступать», — пояснил Трохимец.
Эксперт также подчеркнул, что на практике цена производства электроэнергии была всегда ниже цены, рассчитанной по формуле «Роттердам+», иногда даже на треть.
«Объективно цена производства электроэнергии была всегда ниже так называемого плюс, иногда даже на треть ниже. Поэтому то, что пытаются нам донести, что это тариф — это не тариф, это верхняя граница, за которую нельзя было заходить. И это не значит, что этот уголь должен был въехать из Роттердама», — сказал Трохимец.
Напомним, председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко заявила, что формула «Роттердам+» позволила украинцам сэкономить до 40 млрд грн., поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения. Кроме того, Кривенко подчеркнула, что для расчета цены на газ действует аналогичная «Роттердам+» формула — «Дюссельдорф+», цены на топливо закладываются в тариф согласно импортному паритету — в соответствии с мировыми биржевыми ценами.
Методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известную как формула «Роттердам+») НКРЭКУ утвердила 3 марта 2016. Согласно данной методологии, предельная стоимость угольной составляющей в тарифе на электроэнергию формировалась на котировках угольного хаба Амстердам-Роттердам-Антверпен.
С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии формула «Роттердам+» прекратила существование.
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