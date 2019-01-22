Формула «Роттердам+» позволила снизить нагрузку на бюджет, — эксперт

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Установление рыночной цены на уголь позволило снизить объем дотаций на угольную отрасль из бюджета. Об этом пишет энергоэксперт Юрий Корольчук.

По словам эксперта, в Министерстве энергетики констатируют снижение объемов дотаций на угольную отрасль в 2016—2018 годах.

«Министр энергетики Игорь Насалик говорит лишь о 2 млрд грн — именно столько нужно отрасли. Вместе с дотациями на отрасль сумма может составить всего лишь 4,5 млрд грн или чуть больше 150 млн долл. Это не 2 млрд долл., как это было с дотациями в 2013 году, а потому 150 млн долл. не являются существенной нагрузкой на бюджет. Поэтому нельзя отрицать, что методика расчета стоимости угля дает возможность шахтам сокращать получение дотаций из бюджета», — пишет эксперт.

По словам Корольчука, сейчас шахты продают уголь по 2535 грн (или 90 долл.) за тонну. Без методики «Роттердам+» ориентировочная цена составляла бы 2000 грн. Соответственно, считает эксперт, дотации были бы значительно выше. С другой стороны, формула сдерживает рост тарифов, ведь учитывается не текущая цена угля, а средняя за последние 12 месяцев.

«У методики период расчета не помесячный, а годовой. И цена угля в формулу закладывалась на 2018 году на уровне 83 долл., а в 2019 году уголь будет считаться по цене 99 долл. за тонну. При этом цена угля на мировых рынках уже давно более 110 долл., и периодически происходят рыночные скачки цен. То есть, как ни крути, но меньшая цена на уголь дает соответственно и меньшую стоимость электроэнергии для потребителей. Если бы цена на уголь была рыночной, то и стоимость электроэнергии росла бы ускоренными темпами. И для населения, и для промышленности тарифы или вообще не росли, или поднимались постепенно благодаря методике „Роттердам+“, которая позволяет формировать среднюю цену на уголь», — подчеркнул Корольчук.

Напомним, по словам председателя НКРЭКУ Оксаны Кривенко, формула «Роттердам+» сдерживает рост тарифов на электроэнергию для населения и промышленности. Экономия уже составила около 40 млрд грн.

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