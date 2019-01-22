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Формула «Роттердам+» позволила снизить нагрузку на бюджет, — эксперт

16:09 22 января 2019   112
Энергоэксперт Юрий Корольчук.
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Установление рыночной цены на уголь позволило снизить объем дотаций на угольную отрасль из бюджета. Об этом пишет энергоэксперт Юрий Корольчук.

По словам эксперта, в Министерстве энергетики констатируют снижение объемов дотаций на угольную отрасль в 2016—2018 годах.

«Министр энергетики Игорь Насалик говорит лишь о 2 млрд грн — именно столько нужно отрасли. Вместе с дотациями на отрасль сумма может составить всего лишь 4,5 млрд грн или чуть больше 150 млн долл. Это не 2 млрд долл., как это было с дотациями в 2013 году, а потому 150 млн долл. не являются существенной нагрузкой на бюджет. Поэтому нельзя отрицать, что методика расчета стоимости угля дает возможность шахтам сокращать получение дотаций из бюджета», — пишет эксперт.

По словам Корольчука, сейчас шахты продают уголь по 2535 грн (или 90 долл.) за тонну. Без методики «Роттердам+» ориентировочная цена составляла бы 2000 грн. Соответственно, считает эксперт, дотации были бы значительно выше. С другой стороны, формула сдерживает рост тарифов, ведь учитывается не текущая цена угля, а средняя за последние 12 месяцев.

«У методики период расчета не помесячный, а годовой. И цена угля в формулу закладывалась на 2018 году на уровне 83 долл., а в 2019 году уголь будет считаться по цене 99 долл. за тонну. При этом цена угля на мировых рынках уже давно более 110 долл., и периодически происходят рыночные скачки цен. То есть, как ни крути, но меньшая цена на уголь дает соответственно и меньшую стоимость электроэнергии для потребителей. Если бы цена на уголь была рыночной, то и стоимость электроэнергии росла бы ускоренными темпами. И для населения, и для промышленности тарифы или вообще не росли, или поднимались постепенно благодаря методике „Роттердам+“, которая позволяет формировать среднюю цену на уголь», — подчеркнул Корольчук.

Напомним, по словам председателя НКРЭКУ Оксаны Кривенко, формула «Роттердам+» сдерживает рост тарифов на электроэнергию для населения и промышленности. Экономия уже составила около 40 млрд грн.

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