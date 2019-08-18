Озвучены ключевые версии о причинах ядерного взрыва в Северодвинске

Мир

Трагедия в российском Северодвинске, где при ядерном взрыве в море погибли пятеро физиков-ядерщиков, могла стать следствием технических неполадок в ядерном реакторе баллистической ракеты SSC-X-9, либо же она произошла вследствие срабатывания системы «автоматического подрыва». Такое срабатывание внешне должно было бы выглядеть как «взрыв без огня или с малым количеством видимого пламени». Об этом российскому изданию Newsаder заявил зарубежный эксперт в области ядерной физики — выходец из СССР, ныне работающий на одну из спецслужб стран-участниц НАТО.

Он разделяет мнение ряда западных коллег, считающих, что 8 августа под Северодвинском тестировался прототип «Буревестника» — крылатой ракеты с ядерным двигателем, которая в НАТО проходит под кодовым наименованием SSC-X-9 Skyfall.

По его словам, существует еще и третий сценарий подрыва ракеты, однако он может быть связан с «внешним взрывом», не связанным с самой ракетой. Т. е. фактически речь может идти о некой диверсии.

Если же придерживаться базовой версии о неисправности двигателя, то взрыв мог произойти в случае «выведения стержня безопасности» — в штатном или нештатном порядке. В последнем случае это могло бы случиться при перемещении изделия. Также могла разрушиться «топливная трубка» — если бы она треснула, ее осколки вынесло бы потоком воздуха, однако при закупорке канала детали могли бы застрять в ней и привести к перегреву с последующей детонацией ракеты.

К аналогичному исходу, по мнению ученого, могли привести любые иные посторонние предметы, которые случайно попали в «тяговые каналы» двигателя ракеты.

Напомним, взрыв под Северодвинском в мировой прессе назвали «Новым Чернобылем», ведь сразу же после взрыва на морском полигоне уровень радиации в регионе возрос в 16 раз.

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