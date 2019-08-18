Быстро закончить войну не получится: Разумков сделал новое заявление о судьбе Донбасса

Украина

Глава партии «Слуга народу» Дмитрий Разумков, которого прочат в спикеры Верховной Рады IX созыва, неожиданно признал, что быстро завершить войну на Донбассе даже у новой власти не получится.

Об этом он заявил в интервью НВ, признав, что именно этого от партии хочет большинство ее избирателей.

«Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе», — сказал он.

Такое заявление резко диссонирует со словами президента Зеленского, который критиковал своего предшественника за медлительность в установлении мира. Во время предвыборных дебатов он даже обвинял своего предшественника в бизнесе на войне.

Напомним, уже первая попытка Зеленского напрямую договориться с Путиным о завершении российской агрессии на Донбассе потерпела крах, невзирая на либеральные высказывания самого Зеленского о боевиках.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter