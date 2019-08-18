В России целый город ушел под воду из-за тайфуна (фото, видео)

Мир

В России на Приморский край обрушился мощный тайфун «Кроса». Основной удар пришелся по городу Уссурийск, где дороги превратились в реки, а люди вынуждены были передвигаться на лодках.

В частности, из-за тайфуна в регионе выпало 70% месячной нормы осадков. В связи с этим уровень воды в реках поднялся до восьми метров, были затоплены дома и почти полторы тысячи придомовых территорий, сообщает Telegram-канал «Лайф».

Также паводок размыл проезд на 15 участках дорог в Приморье и отрезал семь сел на севере и на юге края. Власти объявили режим ЧС в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Пограничном, Октябрьском районах, в Уссурийском и Лесозаводском городских округах.

В Октябрьском районе спасатели эвакуировали людей в пункты временного размещения. Из-за размытия объезда моста там сейчас нет проезда грузового транспорта.

Как писали «ФАКТЫ», в июне в России сибирский город Тулун после прорыва дамбы также ушел под воду. Тогда были подтоплены около девятисот домов, в некоторых местах вода дошла до второго и третьего этажей зданий.

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