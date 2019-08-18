- 18:54 Пожар в отеле «Токио Стар»: обнародованы новые подробности о состоянии пострадавших
- 18:37 «Государство в смартфоне»: украинские эксперты готовы к реализации этого проекта без иностранцев
- 18:15 Убийство семьи под Ульяновском: появилось видео с места трагедии
- 17:52 Брижит Макрон вывихнула плечо во время лодочной прогулки
- 17:40 В России целый город ушел под воду из-за тайфуна
- 16:54 Где смотреть онлайн «Львов» — «Шахтер»: расписание трансляций матчей 4-го тура чемпионата Украины
- 16:49 В Киеве наглый «герой парковки» перегородил тротуар
- 16:16 Под Львовом вдове воина АТО сожгли сарай и конюшню
- 16:07 19 августа на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит ортопед-травматолог Дмитрий Яровой
- 15:22 Под Ровно добытчики янтаря устроили стычки с полицией: подробности и фото с места ЧП
- 15:13 Быстро закончить войну не получится: Разумков сделал новое заявление о судьбе Донбасса
- 14:52 Приехав покорять Голливуд, я поначалу работал в «Макдоналдсе» за 25 долларов в неделю, — Брэд Питт
В России целый город ушел под воду из-за тайфуна (фото, видео)
В России на Приморский край обрушился мощный тайфун «Кроса». Основной удар пришелся по городу Уссурийск, где дороги превратились в реки, а люди вынуждены были передвигаться на лодках.
В частности, из-за тайфуна в регионе выпало 70% месячной нормы осадков. В связи с этим уровень воды в реках поднялся до восьми метров, были затоплены дома и почти полторы тысячи придомовых территорий, сообщает Telegram-канал «Лайф».
Также паводок размыл проезд на 15 участках дорог в Приморье и отрезал семь сел на севере и на юге края. Власти объявили режим ЧС в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Пограничном, Октябрьском районах, в Уссурийском и Лесозаводском городских округах.
В Октябрьском районе спасатели эвакуировали людей в пункты временного размещения. Из-за размытия объезда моста там сейчас нет проезда грузового транспорта.
Как писали «ФАКТЫ», в июне в России сибирский город Тулун после прорыва дамбы также ушел под воду. Тогда были подтоплены около девятисот домов, в некоторых местах вода дошла до второго и третьего этажей зданий.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»