Спорт

«Шахтер» не забил пятый (!) подряд пенальти, но все же увез победу из Львова: видео голов

В воскресенье, 18 августа, в рамках 4-го тура чемпионата Украины состоялись три матча.

Чемпионат Украины. 4-й тур

18 августа

«Львов» — «Шахтер» (Донецк) — 0:2 (Дентиньо, 31, Марлос, 37). На 62-й минуте Патрик («Шахтер») не реализовал пенальти. Молодежные составы — 1:2.

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Патрик (Пихаленок, 63, Додо, 75), Степаненко, Соломон, Дентиньо (Маркос Антонио, 53), Марлос, Мораес.

«Заря» (Луганск) — «Александрия» — 1:2 (Леднев, 88 — Ковалец, 57, 75). Молодежные составы — 0:3.

«Олимпик» (Донецк) — «Карпаты» (Львов) — 1:3 (Политыло, 62, с пенальти — Гуцуляк, 26, 65, ди Франко, 42). На 24-й минуте удален Фабиньо («Олимпик»), а на 26-й — Гуцуляк («Карпаты») не реализовал пенальти.

17 августа

«Ворскла» (Полтава) — «Днепр-1» — 1:1 (Коломоец, 54 — Чичиков, 50). На 90-й минуте удален Кравченко («Днепр-1»). Молодежные составы — 1:0.

«Десна» (Чернигов) — «Колос» (Коваливка) — 0:0. Молодежные составы — 4:0.

На поединок против одного из самых «бразильских» клубов премьер-лиги «Львова», продавшего накануне в португальскую «Виторию Гимарайнш» за 600 тысяч евро лучшего бомбардира команды Бруно, донецкий «Шахтер» прилетел без двух своих бразильцев — Тайсона и Тете, а также без Коваленко.

Подопечным Блавацкого в присутствии на «Арене Львов» около 7 тысяч болельщиков удалось продержаться полчаса. А затем — пошло-поехало. Еще до перерыва чемпионы Украины забили дважды. Сначала после подачи углового Марлосом (и сбороса Матвиенко) Дентиньо головой вогнал мяч в сетку ворот хозяев. А вскоре точным ударом практически в пустые ворота отметился сам Марлос.

На 62-й минуте «оранжево-черные» упустили шанс довести счет до разгромного: Патрик с 11-метровой отметки не смог переиграть своего экс-одноклубника Сарнавского. «Проклятие» какое-то: «Шахтер» не реализовал пятый (!) подряд пенальти в чемпионате Украины (ранее Мораес не забил с «точки» «Динамо», Мораес и Патрик — «Мариуполю» и Марлос — «Александрии»).

Отметим, что благодаря успеху на «Арене Львов» серия «Шахтера» без поражений в чемпионате Украины увеличилась до 33 поединков (последний раз «оранжево-черные» проигрывали в августе 2018-го «Динамо» — 0:1).

Если «Александрия» как бронзовый призер чемпионата страны завоевала право стартовать в групповом турнире Лиги Европы (первый матч — 19 сентября), то «Заря» лишь сражается за выход в основной раунд еврокубка, проводя по два матча в неделю. Черногорская «Будучность» и болгарский ЦСКА командой Скрипника успешно пройдены, остался самый трудный барьер в лице испанского «Эспаньола», с которым луганчане сыграют в пригороде Барселоны 22 августа.

Игра между «Зарей» и «Александрией», в составе которой дебютировал капитан сборной Латвии центральный защитник Дубра, не изобиловала голевыми моментами. Но во втором тайме александриец Ковалец «дублем» прервал беспроигрышную серию луганчан в сезоне, насчитывавшую семь поединков (пять побед и две ничьи).

На поле столичной динамовской арены «Олимпик» и «Карпаты» вышли в статусе худших команд премьер-лиги, ни разу не выигравших в трех стартовых турах. Удачнее встречу начали львовяне, в центре обороны которых дебютировали люксембуржец Халл и вернувшийся из турецкого чемпионата 36-летний экс-защитник сборной Украины Кучер. В середине первого тайма полузащитник дончан Фабиньо с нарушением правил прервал выход один на один с вратарем футболиста «Карпат», и рефери не только назначил пенальти, но и удалил бразильца с поля.

Вызвавшийся выполнять 11-метровый удар Гуцуляк проиграл с «точки» дуэль своему экс-одноклубнику Пенькову, но первым оказался на добивании. Еще до перерыва аргентинец с итальянским паспортом ди Франко удвоил перевес команды Чижевского в счете.

К чести подопечных экс-футболиста «Реала» Жулио Сезара, они вдесятером не опустили руки, и на 62-й минуте вышедший на замену Политыло с пенальти отыграл один мяч. Но злой гений дончан Гуцуляк, не забивавший за «Карпаты» с декабря 2018-го. точным ударом из-за пределов штрафной площадки похоронил надежды дончан на спасение.

После финального свистка бразильский наставник «Олимпика» Жулио Сезар, под началом которого команда проиграла четыре из четырех поединков УПЛ с общим счетом 2:8, был отправлен в отставку (кстати, в последних трех матчах «олимпики» получили четыре красные карточки). На поединок с «Динамо» 24 августа на «Олимпийском» дончан выведет новый наставник.

Напомним, что 4-го тура матч «Мариуполь» — «Динамо» перенесен на 25 сентября.

Положение команд:

1. «Шахтер» — 12 (4);

2. «Заря» — 7 (4);

3. «Десна» — 7 (4);

4. «Колос» — 7 (4);

5. «Динамо» — 6 (3);

6. «Александрия» — 6 (4);

7. «Днепр-1» — 5 (4);

8. «Мариуполь» — 4 (3);

9. «Ворскла» — 4 (4);

10. «Карпаты» — 4 (4);

11. «Львов» — 3 (4);

12. «Олимпик» — 0 (4).

В 5-м туре чемпионата Украины сыграют: «Колос» — «Ворскла», «Александрия» — «Десна», «Динамо» — «Олимпик» (24 августа), «Карпаты» — «Заря», «Шахтер» — «Мариуполь» (25 августа), «Днепр-1» — «Львов» (26 августа).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что новым главным тренером «Динамо» назначен Алексей Михайличенко.

Фото ФК «Шахтер»



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter