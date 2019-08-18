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Поездка в такси с летальным "уклоном": под Киевом авто выехало на встречную полосу
Под Киевом на Гостомельском шоссе 18 августа произошло ДТП со смертельным исходом. Не далеко от въезда в Гостомель водитель таксомотора потерял управление и машина с двумя пасажирами ушла на встречную полосу, а затем врезалась в осветительную мачту и остановилась в лесу.
Один из пассажиров, мужчина 1984 года рождения, скончался на месте происшествия. Водителя «Уклона» и еще одного пасажира забрала «скорая».
Почему на сухой ровной дороге машина потеряла управление, предстоит выяснить следствию, правоохранители это не комментируют, зато удалось выяснить, что водитель уже дважды задерживался по статье 130 (управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения). В каком состоянии пребывал в этот раз сей труженик сервиса, предстоит выяснить медикам. Начато расследование.
Как писали «ФАКТЫ», на днях крупное ДТП случилось на трассе Киев — Чоп на въезде в город Буск Львовской области. На пересечении дорог столкнулись два автомобиля — «Опель Вектра» и «Тойота Королла». От тяжелых травм на месте аварии погиб шестилетний мальчик — пассажир «Опеля».
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.