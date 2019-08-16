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Страшная автокатастрофа на трассе Киев — Чоп: один ребенок погиб, еще двое травмированы (фото)
Крупное ДТП случилось на трассе Киев — Чоп на въезде в город Буск Львовской области. На пересечении дорог столкнулись два автомобиля — «Опель Вектра» и «Тойота Королла». От тяжелых травм на месте аварии погиб шестилетний мальчик — пассажир «Опеля».
Как установила полиция Львовской области, малыш ехал в машине вместе с отцом (водителем) и 17-летним братом, но при этом старшие родственники не догадались ни пристегнуть ребенка, ни посадить его в автокресло.
Всего в аварии пострадали пять человек — все жители Бусского района. В больницу доставлены мужчина-водитель и подросток из «Опеля», а также семья из «Тойоты»: молодая пара и их пятилетний сын.
Напомним, в Украине хотят существенно увеличить штрафы за непристегнутый ремень безопасности. Также предлагается обязать водителей перевозить малолетних детей исключительно в автокресле.
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