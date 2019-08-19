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В столице РФ Москве пациент избил заведующего глазным отделением одной из больниц. У пострадавшего диагностировали перелом носа и сотрясение мозга, пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, дебошир был госпитализирован в глазное отделение данного медучреждения, несколько недель он проходил лечение, после чего был выписан. Мужчине не понравились назначения врачей, в связи с чем он написал жалобу в Минздрав, а потом потребовал от заведующего офтальмологией за некачественное лечение от одного до трех миллионов рублей.

Получив отказ, пациент проследил за медработником, когда тот направлялся в бассейн, а затем напал на него и стал избивать. В больнице у пострадавшего диагностировали перелом носа и сотрясение мозга.

Информационный ресурс напоминает, что похожая история произошла в башкирском городе Стерлитамак. Там 16 августа в суд были переданы материалы дела по факту избиения фельдшера скорой помощи местным жителей. В день происшествия пациент, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, вызвал скорую помощь и попросил приехавшего медика выписать ему больничный, чтобы закрыть пропущенный на работе день. В свою очередь фельдшер объяснил, что не имеет права выдавать подобные справки, так как этим занимаются на станции медпомощи. Мужчина пришел в ярость и, нецензурно выражаясь, потребовал госпитализации, после чего порвал свою медицинскую карту. Далее он стал бить медработника по голове — потерпевший был вынужден убежать из квартиры.

Позже на место инцидента приехали правоохранительные органы. Фельдшер написал заявление о нападении, после чего пошел в травмпункт — там у него зафиксировали сотрясение мозга и ушиб мягких тканей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре прошлого года в Запорожье в помещении городской больницы № 7 две женщины в кабинете заведующей избили ногами врачей. Мать и дочь — 59-летняя и 24-летняя женщины — избили медиков после того, как в больнице скончалась их 88-летняя родственница. Избитые медики получили сотрясение мозга. Пострадавшие написали заявление в полицию.

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