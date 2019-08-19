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По Харькову разгуливает зебра: как такое возможно
В Харькове из экопарка 18 августа сбежала зебра. Случай имел место еще до открытия его для посетителей. Об этом рассказал пресс-секретарь комплекса Алексей Костюченко.
По его словам, зебру переводили в новый вольер. Животное вели с помощью шлейки в сопровождении надзирателей, именно тогда оно и сбежало, пишет «UA: Харьков».
Сейчас животное ищут 20 сотрудников экопарка, охрана и волонтеры. К поискам привлекли лошадей и квадрокоптер. Сотрудники экопарка просят людей, если увидят животное, самостоятельно не ловить — это может быть опасно, а обратиться к комплексу.
Как писали «ФАКТЫ», это не первый случай бегства животных из этого парка. Три недели назад из экопарка сбежали две обезьяны. Одну обезьяну удалось оперативно поймать, а вот за второй пришлось организовать погоню. Администрация будет проводить расследование: то ли они сами сумели открыть клетку, то ли это специально сделали люди.
Фото: сайт экопарка
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