19 августа 2019

В середине 19-го века, когда процесс фотографирования ещё только зарождался и всем его участникам, особенно детям, многое казалось необычным и странным, фотографам нередко приходилось произносить слова, ставшие на сто с лишним лет привычными для всех: ''Внимание! Сейчас вылетит птичка!'' И на самом деле рукой, свободной от съёмки, фотомастер поднимал на палочке блестящую латунную птичку, которая, к тому же, умела издавать звонкие трели.

Вспомнил об этом сегодня, потому что именно 19-го августа отмечается Всемирный день фотографии. Рассказывать в этот день об искусстве сохранять для истории памятные мгновения из нашей жизни можно было бы долго и нудно. Но я постараюсь сделать это коротко и интересно.

В 1980 году произошло мощное извержение вулкана Сент-Хеленс на северо-западе США. Фотограф Роберт Ландсбург, находившийся недалеко от вершины и вдруг осознавший, что спастись он уже не успевает, решил продолжить опасную фотосессию. А затем упаковал фотокамеру в рюкзак — и накрыл его своим телом… Так под толстым слоем пепла его и нашли через 17 дней. Сделанные им документальные снимки стали уникальными.

Знаменитая фотография Эйнштейна с высунутым языком была сделана в 1951 году на дне рождения знаменитого учёного. И произошло это совершенно случайно. Устав позировать фотографу, Эйнштейн на очередную его просьбу улыбнуться по-детски капризно показал в ответ язык. Тот не растерялся и щёлкнул затвором камеры. Снимок так понравился учёному, что, подарив его одному из своих знакомых, он написал на обратной стороне: ''Вам понравится этот жест, потому что он предназначен всему человечеству…''

Кстати, всё человечество привыкло к фотографиям относиться душевно и доверительно. Группа шотландских психологов провела необычный эксперимент, ''потеряв'' на улицах Эдинбурга 240 кошельков с контактными данными их владельцев. Так вот, владельцам вернули почти все кошельки, в которых были фотографии младенцев и домашних питомцев, и лишь несколько кошельков, в которых не было вообще никакой фотографии.

Напоследок короткая притча. Прийдя в гости с альбомом своих фоторабот, один известный фотограф вызвал настоящий фурор у всех присутствовавших, с большим интересом рассматривавших замечательные его снимки. Прощаясь с фотографом и, очевидно, желая сделать ему комплимент, хозяйка дома сказала:

- Ваши фотографии мне показались потрясающими. Наверное, все они были сделаны дорогим фотоаппаратом…

- Мне тоже понравились блюда, которыми вы нас угощали, — ответил фотограф. — Наверное, у вас очень дорогие кастрюли.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.