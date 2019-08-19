- 09:40 Футболист с переломом 10 минут корчился от боли в «скорой», пока водитель заполнял бумаги
- 09:34 Пытался вломиться в квартиру: украинской звезде угрожает настойчивый поклонник
- 09:29 Что нельзя делать на Яблочный Спас: работать и напиваться
- 09:16 Все серьезно: певица Майли Сайрус познакомила маму со своей новой девушкой
- 09:12 «Мисс Украина-2019»: скандалы, интриги и фото всех финалисток
- 09:09 Британские исследователи нашли новые доказательства вторжения войск Путина в Украину во время Иловайска
- 09:08 Визит премьера Израиля в Украину начался со скандала: его супруга бросила на пол хлеб, которым их встретили в аэропорту
- 08:30 Решил не расстраивать родню: стало известно содержание предсмертной записки подростка, зарубившего свою семью в РФ
- 08:27 Где смотреть онлайн ЛАСК – «Брюгге»: расписание телетрансляций матча Лиги чемпионов
- 08:18 Бывшая девушка принца Гарри объявила о помолвке с его тезкой
- 08:06 Скандального блогера, избившего ветерана АТО ради видео, арестовали
- 08:00 В Бердянске сняли потрясающий закат: сеть в восторге
Пытался вломиться в квартиру: украинской звезде угрожает настойчивый поклонник
Популярная украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская, которая недавно беззаботно отдыхала в Греции, познала обратную сторону популярности. Артистка пожаловалась, что ее преследует и угрожает слишком настойчивый поклонник. Он пишет Славе всякие гадости в социальных сетях, угрожает и даже добрался до ее квартиры. Он прошел на территорию закрытого жилого комплекса, странным образом минуя охрану и консьержа, и стал настойчиво звонить Каминской в домофон, требуя личной встречи.
Певица не на шутку испугалась. Ведь она проживает в квартире с двумя маленькими детьми. Преследователя она не знает, но записала его на видео. Слава просит помочь опознать мужчину, чтобы написать на него заявление в полицию.
«Не уверена, что он психически здоров… Долгое время преследует меня в соц. сетях с всяческими угрозами. Кроме того, сегодня он пытался вломиться в мою квартиру. Буду очень признательна, если кто-то опознает этого человека, для того чтобы я написала надлежащее заявление в полицию с указанием его данных. Спасибо!», — написала Слава Каминская.
Напомним, Слава — не единственная жертва неадекватных поклонников. Раннее Злата Огневич жаловалась на преследования неизвестного мужчины. Он даже пытался напасть на певицу возле ее дома.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...