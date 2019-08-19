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Шоу-бизнес

Пытался вломиться в квартиру: украинской звезде угрожает настойчивый поклонник

9:34 19 августа 2019 23
Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская, которая недавно беззаботно отдыхала в Греции, познала обратную сторону популярности. Артистка пожаловалась, что ее преследует и угрожает слишком настойчивый поклонник. Он пишет Славе всякие гадости в социальных сетях, угрожает и даже добрался до ее квартиры. Он прошел на территорию закрытого жилого комплекса, странным образом минуя охрану и консьержа, и стал настойчиво звонить Каминской в домофон, требуя личной встречи.

Певица не на шутку испугалась. Ведь она проживает в квартире с двумя маленькими детьми. Преследователя она не знает, но записала его на видео. Слава просит помочь опознать мужчину, чтобы написать на него заявление в полицию.

«Не уверена, что он психически здоров… Долгое время преследует меня в соц. сетях с всяческими угрозами. Кроме того, сегодня он пытался вломиться в мою квартиру. Буду очень признательна, если кто-то опознает этого человека, для того чтобы я написала надлежащее заявление в полицию с указанием его данных. Спасибо!», — написала Слава Каминская.

Напомним, Слава — не единственная жертва неадекватных поклонников. Раннее Злата Огневич жаловалась на преследования неизвестного мужчины. Он даже пытался напасть на певицу возле ее дома.

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